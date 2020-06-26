MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: 18 yaşından küçük genç kardeşlerimiz lağıma dönmüş sosyal medyaya hapsedilmiş durumda

Sosyal medyaya girişin sınırlandırılmasına olanak sağlayan torba teklifin eylülde tekrar gündeme getirileceği öğrenildi. Meclis’te konuşan MHP Tokat milletvekili Yücel Bulut ise sosyal medyaya ‘sıkı denetimin’ şart olduğunu söyledi.



BirGün Gazetesi'nin haberine göre; AKP’nin nisanda hazırladığı Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına girişlerin sınırlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı 66 maddelik torba tekliften, tepkilerin ardından vazgeçildi. Edinilen bilgiye göre ekim ayından sonra hazırlanacak torba teklife bu hükmün aynen eklenmesi planlanıyor.

AKP'nin ittifak ortağı MHP de sansür çağrısını TBMM Genel Kurul kürsüsünden dile getirmeyi sürdürüyor.



MHP Milletvekili Yücel Bulut, “AKP'li, MHP'li, CHP'li, HDP'li gençlerin birbirlerine benzediklerini” gerekçe göstererek ‘sosyal medyaya sıkı denetim getirilmesini’ istedi. Başta TikTok olmak üzere sosyal medya uygulamalarının bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü iddia eden Bulut, “Yarın ülkeyi bu uygulamaları kullanan gençler yönetecek” dedi.

TBMM Genel Kurul kürsüsünden “sıkı denetim” çağrısında bulunan Bulut, şunları söyledi: "Sizin evlerdeki çocuklarınız, bizim çocuklarımız, akrabalarımız, 18 yaşından küçük genç kardeşlerimiz artık bataklığa, çukura ve lağıma dönmüş bu sosyal medya iklimi içerisinde tamamen manipülatif bilgiyle, itibar suikastlarıyla, hakaretlerle ve iftiralarla bezenmiş bir sosyal medya iklimi içerisine hapsedilmiş durumda."