MHP teşkilatında 'anayasa' depremi sürüyor: Bir istifa, bir görevden alma!..

AKP ile MHP'nin uzlaşarak TBMM'ye getirdiği partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşün dile getiren MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel görevden alındı. MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık ise partisinin anayasa değişikliğindeki tutumu "Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği anlaşılmamaktır" sözleriyle eleştirerek partisinden istifa etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, Genel Merkez kararıyla feshedildi. Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na gönderilen yazıyla MHP İl Başkanı Raşit Demirel görevinden alındı, yönetim kurulu da feshedildi. Afyonkarahisar'daki yerel basına yansıyan bilgilere göre Raşit Demirel geçtiğimiz günlerde bir sohbet esnasında AKP ile MHP'nin anlaşıp TBMM'ye getirdiği 'başkanlık anayasası' hakkında görüşünü beyan etti. Demirel ve yönetimi görüşün beyan edilmesinin ardından görevden alındı.

"Sanki öneliymiş gibi anayasa bataklığına saplandık"

Genel Merkez'in görevden aldığı Raşit Demirel bugün bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında, "Hiçbir hukuk dışı, gayri ahlaki ve akçeli işlerin içerisinde bulunmadık. Siyasi kaygı taşımadık. Kısacası, siyaseti hedefimiz olmaktan uzak tuttuk" diyen Demirel, "Son günlerde en önemli konumuz terör ve ülkenin bölünmez bütünlüğü olması gerekirken, sanki savaş ve terörden daha önemliymiş gibi anayasa değişikliği bataklığına saplanıp kaldık" ifadelerini kullandı.

MHP'nin her defasında 'önce ülke ve millet' dediğini anlatan Demirel, AKP'nin de 'önce başkanlık' karşılığı verdiğini söyledi. 'Başkanlık sistemi'nin MHP içinde 'yarılmalara ve kırılmalara' sebep olduğunu dile getiren Demirel, AKP'li Burhan Kuzu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Türkiye’de AKP ve CHP kalacak, yani iki parti olacak" açıklamasını hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Çelme takıp ayağa sıkmaya çalışan kişiler tahammül sınırlarını zorluyor"

Sayın Başbakan ile diğer bakan ve AKP milletvekilleri ise her fırsatta başkanlığın önü açılıyor, başkanlık geliyor demekten geri kalmadılar. İşte bu beyan ve demeçler onbinlerce MHP’liyi endişeye sevk etmiştir.



47 yıllık mazisi olan MHP’nin birlik ve beraberlik için gösterdiği gayrete karşı, AKP’nin ısrarla birlik ve beraberliğimize zarar vereceğini düşündüğümüz başkanlık sisteminde ısrarcı olması, hepimizi derinden düşündürmektedir.



İki haftadır basın toplantılarımızda bu konuyu sizlerle işlemeye çalışırken, hayatları boyunca teşkilatsız yaşamayı ve davranmayı kendilerine tarz edinen, teşkilatçılığın tanımını yaparken bu konuda uzman edasıyla ahkam kesen, genelde sürekli çelme takma, ayağa sıkma, paçadan asılma ve iç çekişmeyi sürekli zinde tutmaya çalışan bazı kişiler, tahammül sınırlarını zorlamaya başlamışlardır.

"Düzeltmek istedik, vazgeçiremedik"

Siyasi rakiplerimize karşı kullanmamız gereken enerjimizi, sürekli kendi içimizde harcamamızın beyhude olduğunu, bu tür davranışların partimize faydadan çok zarar verdiğini düşünmekten uzak sadece kişisel dürtülerini tatmin etmek ve kendilerini göstermek için işaret fişeği atan arkadaşlarımızın bu davranışları, partimizin atak siyasetinden çok savunma siyaseti yapmasına mecbur bırakmaktadır.. Görev aldığımız iki yıl içerisinde bu durumu düzeltmek için gayret sarf etmemize rağmen arkadaşlarımızı maalesef bu alışkanlıklarından vazgeçiremedik.

MHP Ankara'da istifası

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık, partisinin anayasa değişikliğindeki tutumu sert sözlerle eleştirerek partisinden istifa etti. Işık, MHP'nin daha önce 'başkanlık sistemine karşı' olduğunu belirterek "MHP'nin adı ne olursa olsun anayasa değişikliğine evet demesinin Ülkücü Hareketin mensuplarının gönlünde ok derin bir yara açtığı aşikardır. Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği anlaşılmamaktır" dedi.

Işık açıklamasında şöye dedi:

"Mensubu olmaktan her daim gurur duyduğum bu davamızın, yaşanan bu süreçte içinde bulunduğu durumun vicdam ve ülkülerim nezdinde kabul etmem maalesef mümkün kılınmamaktadır. Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, Ülkücü hareketin gökkubbesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin adı ne olursa olsun (Başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı vs.) Anayasa değişiklik teklifine evet demesinin Ülkücü hareketin mensuplarının gönlünde çok derin bir yara açtığı aşikardır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize emaneti bu kutlu davanın siyasi oluşumu Milliyetçi Hareket Partsini'nin, ülkemizin temel dinamiklerine zarar verecek, mevcut parlamenter sistemi yerinden edecek bir Anayasa pakedine evet demesi 47 yıllık siyasi geçmişimiz ile bağdaşmamaktadır. Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği de anlaşılamamaktadır. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olması için gerektiğinde makam, mevki derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. İstifam, herhangi bir şekil ve surette fikrimizden, partimiz ve davamızdan zerre farklılışmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır."