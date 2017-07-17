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Politika

MHP teşkilatında 25 istifa

MHP Denizli Baklan İlçe Başkanı Bekir Dağ ve beraberindeki teşkilat üyeleri istifa etti

17 Temmuz 2017 22:21

MHP Denizli Baklan İlçe Başkanı Bekir Dağ, bazı yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinden İlhami Sansar ile Ahmet Kırar'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa edenler arasında MHP'den önceki seçimde ilçe belediye başkanı adayı olan Hakan Orhan ile eski ilçe başkanı olan Nadir Demirdöver de bulunuyor.

Görevİ ve partisinden istifa eden İlçe Başkanı Bekir Dağ, MHP Genel Merkezi'nin politikaları ve yaptıklarını tasvip etmedikleri için "gönülden bağlı olduğu MHP'den istifa ettiklerini" ancak, "ülkücü kimliklerinin devam edeceğini" söyledi.

Partilerinden istifa eden belediye meclis üyelerinin ise görevlerine bağımsız olarak devam edeceği bildirildi.

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