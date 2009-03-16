MHP teşkilatına silahlı saldırı

Mersin'in Anamur İlçesi'ne bağlı Çarıklar Beldesi'ndeki MHP teşkilat binasına av tüfeğiyle yapılan saldırıda 3 partili yaralandı. Saldırı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Saldırı, 16 Mart gecesi saat 00.30'da meydana geldi. Çarıklar Beldesi'nde dengesiz davranışlarıyla tanınan 35 yaşındaki Yusuf Karatay ile arkadaşı 33 yaşındaki Mustafa Ayten, av tüfekleriyle geldikleri MHP belde binasına rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında binada bulunan MHP'li belde belediye meclis üyesi Kadir Öz, yönetim kurulu üyesi Veli Arı ile Veli Özdemir yaralardı. Veli Özdemir, Anamur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kasıklarından yaralanan Veli Arı ile Kadir Öz ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi gözaltına alarak soruşturma başlattı.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da, Mersin Devlet Hastanesi'ne gelerek hayati tehlikeleri bulunmayan 2 partiliye `geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

