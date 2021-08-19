MHP tarafından hedef gösterilen Korkusuz yazarı Ataklı: Vallahi ayıp, billahi ayıp…

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Afganistan’dan askerimizi çekersek Anadolu’nun güvenliğini tehlikeye girer” ifadesine dikkati çektiği dünkü yazısının ardından parti tarafından hedef haline getirildiğini söyledi.

MHP tarafından kendisine yönelik yapılan açıklamaya bugünkü köşesinde yer veren Ataklı, “İktidar ortağı olan bir siyasi parti, beğenmediği bir eleştiri yazısına cevap verirken düzeyini bu kadar düşürmemeli, bir gazeteciyi toplum önünde hedef haline getirmemeli” dedi.

“Vallahi ayıp, billahi ayıp…” diyen Ataklı, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Bir siyasi parti neden, geride tertemiz bir 45 yıl bırakmış bir gazeteciye, velev ki eleştiri dozunu artırmış olsun, bu kadar düzeysiz cevap verir? Siyasi bir eleştiriye cevap vermek ya da açıklama göndermek yerine, ağır küfür ve hakaretlerle muhatapları küçük düşürüp ezmeye çalışan bir zihniyet, siyasi parti olarak ciddiye alınabilir mi? Üstelik MHP bunu hep yapıyor.

Her eleştiriye akla hayale gelmez hakaretlerle cevap vermeye kalkıyor. Böyle yapınca MHP’nin değer kazandığını mı düşünüyorlar acaba? Bu tür açıklamaları yapanlar, ağır hakaretler yağdırdıkları kişileri aynı zamanda hedef gösterdiklerini bilmiyorlar mı? Nitekim bu şekilde yapılan açıklamalar sonucu saldırıya uğrayan ve tesadüfen ölümden dönen kişilerin varlıklarından habersiz olabilirler mi?

MHP’ye hakkımdaki çok haksız ve gerçek dışı ithamları nedeniyle teessüflerimi göndermek istiyorum. İktidar ve zaman zaman muhalefet tarafından da linç kampanyalarına uğramış bir gazeteci olarak, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere tüm yetkili isimleri, eleştirilere karşı daha tahammüllü olmaya, cevap verme gereği duyduklarında ise düzeyi asla düşürmemeye davet ediyorum.”

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından yapılan açıklama şöyle: