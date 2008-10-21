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Politika

MHP sola açılıyor!

MHP, yerel seçimlerde, kamuoyu araştırmalarında elde edilecek sonuca göre, merkez sağ ve merkez soldan isimlere de şans tanıyacak

21 Ekim 2008 03:00

 
MHP, Kızılcahamam kampında yerel seçim ve parlamento çalışmalarında izleyeceği stratejiyi  masaya yatırı. AKP’nin Doğu ve Güneydoğu’yu dışlayarak siyaset yapmakla eleştirdiği MHP, yerel seçimlerde tüm bölgelerde seçime katılacak ve büyük küçük tüm belediyeler için aday çıkartacak.

MHP’de aday tespitleri konusunda esas çalışma bu haftasonu il başkanlarının katılacağı kampta gerçekleştirilecek.

Ancak milletvekilleri ile MYK üyelerinin katıldığı geçen haftasonu gerçekleştirilen toplantıda, aday belirlemede izlenecek strateji ana hatlarıyla kabul edildi. Buna göre MHP, belediye başkan adaylığı konusunda, gerçekleştirilecek kamuoyu araştırmalarında elde edilecek sonuca göre, merkez sağdan ve merkez soldan isimlere de şans tanıyacak. Ülkücü adayların yanı sıra merkez sağ ve merkez soldan adaylarla seçmenin karşısına çıkmaya hazırlanan MHP’de adaylık için olmazsa olmaz iki şart uygulanacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin aday tespit çalışmalarında “yolsuzluklara bulaşmamış” ve “bölücü faaliyette bulunmamış” olma koşuluna titizlikle uyulmasını istediği öğrenildi.

‘Büyük çatı formülü’

Parti içinde “cılız” da olsa eleştirilere yol açan, Grup Başkanvekili Mehmet Şandır’ın kamuoyuna “büyük çatı formülü” olarak duyurduğu strateji çerçevesinde Bahçeli kampta milletvekillerine, “MHP olarak biz bütünleştirici adres olalım” diyerek, “Sağınıza, solunuza bakın. İlkelerimize ters düşmeyen, herkesi kucaklayın” talimatı verdi.


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