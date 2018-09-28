MHP Simav İlçe Yönetimi görevden alındı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, MHP İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Başkanlık Divanı’nın kararıyla görevden alındı.

MHP Genel Merkezi’nin, yaklaşık 1,5 yıl önce görevlendirdiği MHP Simav İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı ile yönetim kurulu üyesi 36 kişi görevden alındı. Sabancı, görevden alınma yazısının kaymakamlık tarafından tebliğ edildiğini söyledi.

Sabancı, “Genel Merkez bizi görevden aldı ancak yeni bir görevlendirmede bulunmadı. Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar resmi işlemlerde herhangi bir aksamaya meydan vermemek için görevimizi sürdürüyoruz. Biz dava adamıyız” dedi.

Hangi gerekçeyle görevden alındıklarını bilmediklerini ifade eden Sabancı, “MHP Genel Merkezi tarafından kaymakamlık kanalı ile bize tebliğ edilen yazıda, ‘Görülen lüzum üzerine’ yazıyor. 1,5 yıllık süreçte yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Simav’da iyi şeylere imza attığımıza inanıyoruz. Yeni görevlendirmeyi de merakla bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)