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Politika

MHP Siirt adayı seçimden çekildi

MHP Siirt Belediye Başkan adayı Muammer Ekinci, seçimlere 4 gün kala adaylıktan çekildi

26 Mart 2014 14:16

Siirt'te 30 Mart seçimleri öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP Belediye Başkan adayı Galip Çakmak'tan sonra MHP Belediye Başkan adayı Muammer Ekinci de seçimlere 4 gün kala adaylıktan çekildi.

30 Mart'taki yerel seçimlerde MHP'nin Siirt Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ekinci, "Partisinin paralel yapı ile ortak hareket etmesini kabullenmediği için" adaylıktan çekildiğini söyledi.

Adaylığının açıklandığı gün "Siirt'in kini nefreti bitirip, el ele omuz omuza kentin çıkarları doğrultusunda adım atması gerekmektedir" dediğini hatırlatan Ekinci, "Ancak paralel yapı ülkenin içinde halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa itmektedir" dedi.

Ekinci, şöyle konuştu: "Ülkemizin cumhurbaşkanı ve başbakanını bile dinlediler. Bunlar ülkemize sızan bir casusluk ve ajanlık şebekesidir. Bu paralel yapı karşısında partimin genel merkezi ve genel başkanı sağduyulu davranıp ülkemizi ve devletimizi savunması gerekirken seçim menfaatleri gözeterek paralel yapının bir oyuncağı gibi hareket etmesi benim milli duygularıma ve siyasi görüşüme ters düşmektedir."

Başka bir partiye geçme düşüncesinin olmadığını bildiren Ekinci, bu konuda diğer partilerden teklif almadığını sözlerine ekledi.

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