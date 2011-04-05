-MHP, ŞİFRE İDDİALARINI MECLİS'E TAŞIYACAK İZMİR (A.A) - 05.04.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''YGS sorularında şifre olduğunu düşündüklerini'', araştırma önergesi vererek konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını söyledi. İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki MHP İzmir Milletvekili aday adaylarının tanıtım toplantısına katılan Vural, bu etkinliğinden ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vural, bir gazetecinin ''YGS soru kitapçığındaki şifreleme'' iddialarıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Cumhurbaşkanı 'Ben tatmin oldum' diyor. Bu ülke sizi tatmin etme yeri değil. Cemil Çiçek de 'Cumhurbaşkanı tatmin olduysa ben de oldum' diyor. Şıracının şahidi bozacı. Cumhurbaşkanı, bir taraftan Kayseri Belediye Başkanı'na kefil oluyorsun bir taraftan buna 'tatmin oldum' diyorsun. 'İşin yoksa şahit ol, paran yoksa kefil ol' anlayışı içerisinde... Bütün ailelerimizin endişeli olduğunu düşünüyorum. Bugün geldiğimiz bu noktada şaibe karışmıştır ve bir parmak milletimizin, çocuklarımızın geleceğiyle oynamıştır. Bu bir rezalet. Şifreler ortaya çıkmaktadır, yazıktır, günahtır. Bu insanların, gençlerin geleceğiyle oynamak cüretini nereden buluyorsunuz? Böyle bir rezalet olmaz. Açıkçası zeytinyağı gibi üste çıkmak istiyorlar.'' MHP'nin konuyu bugün TBMM'ye taşıyacağını belirten Vural, şöyle devam etti: ''Bir grup önerisiyle, bir araştırma önergesi vasıtasıyla bunların incelenmesi için bir önerimiz olacaktır. KPSS oldu yapanın yanında kar kaldı. Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarında ne oldu? Her yerde böyle. Devletin gücünü eline alanlar milleti düşünmüyor, kendi yandaşlarını düşünüyor. MHP bu konunun peşinde olacaktır. Herkesin geleceği, bir parmak tarafından yok ediliyor. Türkiye'de güvenli bir seçim yapmak artık imkansız hale geldi. Kamu İhale Kanunu değiştiriliyor, yandaşlara dağıtmak için. Sınavlarda sorular dağıtılıyor, mülakatlarda yandaşlar için farklı sorular hazırlanıyor. Bu ne rezalettir, buna dur demek lazımdır. Dur deme vakti de sandıktır.'' -''BİLİM ADAMLARI NE SUSUYORSUNUZ''- Vural, bir yanlış varsa söylenmesi gerektiğini, kimsenin konuyla ilgili ''sesinin çıkmadığını''savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Akademik çevreler, bilim adamları ne susuyorsunuz? Öğrenci susturuluyor, öğretim üyesi susturuluyor, medya susturuluyor. Kimse sorgulamak istemiyor. Sivil toplum örgütleri de maalesef suskun. Sessiz bir Türkiye. Biz de onun için Türkiye'ye 'Ses Ver' diyoruz. MHP olarak bu yapılanın şifre olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir kanaatimiz oluşmuştur. Birtakım güçler kullanıyor. Bundan sonra artık okumaya da gerek yok, dershaneye de gerek yok. Kriptoloji uzmanları çıkarsınlar şifreli versinler. Bunun arkasındaki gizli güçler kim? Kim bunları savunuyor. Bir cumhurbaşkanı, bir hükümetin görevi mi bunları savunmak? Varsa bir şey açığa çıksın. Savcılık soruşturma açıyor 'Biz tatmin olduk' diyor. Siz o zaman yargıya da müdahil oluyorsunuz. Ben, gençlerimizin geleceğini karartan bu zihniyetle uğraşmayı birinci görev addediyorum.'' Tanıtım toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcıları Osman Çakır, Mehmet Ekici ve Recai Yıldırım da yer aldı.