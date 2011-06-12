-MHP SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Milletvekilliği genel seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından MHP'de sessizlik hakim. Akşamüstü hem parti genel merkezi önünde hem de parti içinde, partilerinin alacağı oyu sloganlar atarak beklemeye başlayan MHP'liler, YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ekranlara yansıyan oy oranları ile hayalkırıklığı yaşadı. Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından bazı partililerin binadan ayrıldığı görüldü. Parti yöneticileri ilk sonuçlara ilişkin değerlendirme yapmazken, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, gecenin ilerleyen saatlerinde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Bu arada polisin de parti binası yakınında önlem aldığı dikkati çekti.