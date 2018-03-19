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Politika

MHP Selçuklu İlçe yönetimi istifa etti

KONYA, (DHA)- MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve yönetim kurulu üyeleri, dün yapılan kurultay sonrası görevlerinden istifa etti

19 Mart 2018 19:07

KONYA, (DHA)- MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve yönetim kurulu üyeleri, dün yapılan kurultay sonrası görevlerinden istifa etti.
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün Ankara\'da yapılan partisinin kurultayına katıldı. Çipan, kurultay sonrası ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, istifa etti. Çipan, \'\'Gördüğüm lüzum üzerine MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı görevinden, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım\" dedi.

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