"MHP, seçim ittifakına yönelik yasa değişikliği teklifini bekliyor; AKP, ağırdan alacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP ile ittifakı "liderler düzeyinde yürüteceklerini" açıklamasının ardından MHP’de gözler AKP’ye çevrildi. Ancak AKP'nin Siyasi Partiler Yasası’nın 90. maddesinde yapılacak değişiklik için "uyum yasalarını" bekleyeceği aktarıldı. AKP’nin önceliği uyum yasalarına vermesinin nedenleri arasında, bu yasalar kapsamında, yerel seçimleri etkileyecek birtakım yasal düzenlemelerin olduğu belirtilirken, MHP kanadında ise AKP’den seçim ittifakına yönelik hazırlanacak yasa değişikliği teklifininin beklendiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun seçim ittifakında AKP'nin ağırdan alacağını aktardığı haberi haberi şöyle:

AKP’de uyum yasaları için 5 komisyon kurarak çalışacak. Siyasi partiler arasında yapılabilecek ittifak tartışmalarının ardından “Yerel seçimlerde de ittifak söz konusu olabilir mi” sorusu gündeme gelmişti. Yerel seçimlerde olası ittifaklarda da iki siyasi partinin, özellikle büyükşehirlerde tek belediye başkanı adayı üzerinde uzlaşabileceği yorumları da yapılmıştı. Ancak AKP’nin “yerel seçimlerde MHP ile ittifaka gidilmesinden yana olmadığı” dile getiriliyor. AKP ayrıca ittifakın en fazla üç partiden yana olmasından da yana. Üç partiden daha fazla parti arasında yapılacak ittifakların “seçmen üzerinde kafa karışıklığına neden olacağı” konuşuluyor.

AKP, ittifaka katılacak partilerin tek liste ile de seçime girmesini istiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifakla ilgili açıklaması MHP’de, “Sayın Erdoğan’ın seçim ittifakı ile ilgili açıklamasını olumlu, haklı ve yerinde buluyoruz. Özellikle konunun liderler seviyesinde ele alınması, görüşülmesi fikrine katılıyoruz” şeklinde değerlendirildi.