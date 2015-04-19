MHP seçim bürosuna silahlı saldırı

Sarıyer'de yüzleri maskeli kişiler MHP Armutlu seçim bürosuna silahlı saldırı düzenledi. O sırada ilçe büro önünde bekleyen polis ekipleri saldırıya ateş ederek karşılık verdi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.

CHA'da yer alan habere göre, olay 16.30 sıralarında meydana geldi. MHP Sarıyer İlçe Teşkilatı tarafından Armutlu'da açılan seçim bürosuna gün içinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenledi.

MHP bayrak ve flamalarını kesen şahıslar ile MHP'liler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından seçim bürosu önüne çevik kuvvet ve terörle mücadele polisleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı sırada büroya yaklaşık 100 metre uzaklıkta yüzleri maskeli kişiler, ellerindeki silahlarla büroya doğru ateş etti. Bir anda ne olduğunu anlamayan polis ekipleri, şahıslara ateş ederek karşılık verdi. Saldırının ardından şahıslar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olaydan sonra MHP'liler slogan atarak yapılanları protesto etti. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı.

Olayın ardından seçim bürosuna gelen MHP İstanbul milletvekili adayı Başbuğ Pınarbaşı, yaşananların provokasyon olduğunu söyledi.