MHP seçim beyannamesini açıkladı

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 saat 15 dakika kürsüde kalarak açıkladığı seçim beyannamesinde, yoksullar ve yaşlıları da kapsayan projeleri için 73 milyar liralık bir harcama hesabı yaptıklarını söyledi. Bahçeli; iktidara geldiklerinde; her yoksul aileye 300 lira aylık bağlayacaklarını, alışveriş yapacakları "hilal kart" dağıtacaklarını, asgari ücreti 825 liraya çıkararak vergi dışında bırakacaklarını, kişi başına geliri önce 14 bin 2019'a sonuna kadar da 19 bin dolara çıkaracaklarını, üniversiteye giriş sınavlarını kaldıracaklarını açıkladı. Yabancı sermayeyi teşvik edeceklerini ancak milli güvenliği tehdit edecek bir hakimiyete ulaşmaması için önlem alacaklarını belirten Bahçeli, "terörle müzakere değil mücadele edeceklerini" anlattı. Habur görüntüleriyle Hizbullah sanıklarının serbest bırakılmasını akıllarından çıkarmayacaklarını vurgulayan Bahçeli, yargıyı yeniden yapılandıracaklarını, HSYK'ya yeni atamalar yapılacağını anlattı. Bahçeli, dokunulmazlıkları kaldırmaya vaat etti ve haksız servete el koymada zamanaşımı işlemeyeceğini söyledi.



Bahçeli'nin seçim beyannamesi konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugünlere kolay gelmedik"



MHP bugünlere kolay gelmedi. Önüne ardı ardına çıkarılan engelleri bir çırpıda aşmadı. Başkaları hiç olmayan mesafeler üç hilal için hep vardı.



Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı .





"Katil, kovboy dediler"



Bunlar bizim 42 yıllık mazimizin özetidir. Acı da olsa gerçeklerdir. Üzerimize kinlerini kusanlar, ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, kovboy, mafya bozuntusu diyen sonra da dönüp sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar hiç peşini bırakmayacaktır.



MHP’nin şanlı geçmişinin bizlere tek başına iktidar görevi yüklediğini hatırlamak lazımdır.



"Zafere çiçekli yollardan gidilmez"



Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en bilen sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın gece karanlığına mahkum olacağının farkındasınız.



Düşmeyeceğiz, beklemeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Bugünden özenle iktidar hamurunu mayalayacağız ve yoğuracağız.





"En başarılı partilerden biriyiz"



Dedikoduyu bertaraf edeceğiz, hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız. 42 yıl önce çıktığımız hak yolunda milletimiz bizi mahcup etmeyecektir.



Unutulmasın ki çileyi azık, zahmetleri katık yaptık. Bugüne kadar başarılı olduk. Eğer başarı başlangıçtan bugüne gelinen nokta ise; MHP, Türk siyasetinin en başarılı birkaç partisinden biridir. Partimiz tek başına iktidar olmaya taliptir.





Misak-ı Milli'nin 91. yıldönümü



Bugün aynı zamanda Misak-ı Milli’nin 91. yıldönümü. Aziz milletimizin şartlar ne olursa olsun geri adım atmayacağının tarihe mal olan irade beyanıdır.



Esasları Sivas Kongresi’nde belirlenen Ahd-ı Millimiz son vatan meclisinde kabul edilmiş ve tüm cihana duyurulmuştur.



Türk milletinin verilecek toprağının olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Aradan 91 yıl da geçse sadakatimiz tamdır. Türk vatanının bölünmez bir bütün olduğunu ecdadımız kanı pahasına bize miras bırakmıştır.





"Hesap soracağız"



Milletimizi böldürtmeyeceğiz, Türkçeye sahip çıkacağız. Şehide kelle, katile sayın diyen, müzakere masaları kurulup caniyle el sıkışan kokuşmuş zihniyetlerden hesap soracağız. Hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayrı görmeyeceğiz. Türk milletini 36 parçayı ayıranların hakkından geleceğiz.





"Hesabımız Türk'e düşman olanlarla"



Şehit kanı dökenlerin Habur’daki davullu zurnalı karşılama görüntülerini, Hizbullah sanıklarını bırakmalarını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız.



İhanetle kol kola giren hainleri, ana muhalefeti bir an olsun zihnimizden uzaklaştırmayacağız. Türk’e düşman kim varsa bizim hesabımız onunladır. Tarihimizi kim sorgulatmak istiyorsa öfkemizin menzilinde onlar olacaktır.



Bedeli ne olursa olsun Türkiye’ye sahip çıkacağız. Çünkü biz Türkiye’yiz, Türkiye MHP’dir. İşte bunlar bizim yeminlerimiz arasındadır.





"AKP tasfiye edilmeli"



Her alanda bir çöküş sürecine mahkum edilen Türkiye bugün tarihi bir kavşak noktasına geldi. Aziz milletimiz 5 aydan az bir süre sonra Türkiye’yi bu hale getiren, siyasi sicilleri kara olanlarla sandıkta hesaplaşacaktır. Bugün içinde bulunduğumuz zaman diliminde AKP’nin demokratik yollardan tasfiyesi bir varlık sorunu haline gelmiştir. Aziz milletimiz AKP’yi oylarıyla ya işbaşından uzaklaştıracaktır ya da Türkiye’nin bölünmesi kaçınılmaz olacaktır.





"Keşke ilkeli siyaset anlayışından da ilham alsaydı"



Bizim sloganımızı sahiplenmesi AKP’nin iflasıdır. En azından Başbakan’ın ilham kaynağının MHP olduğu inkar götürmez bir gerçektir. Gönül isterdi ki Başbakan ve AKP, MHP’den ilkeli ve dürüst siyaset anlayışı konularında da keşke ilham alabilseydi.





"Milli güç, bölgesel güç, küresel güç"



Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023’e kadar bölgesinde lider bir güç haline gelmiş Türkiye ideallerini gerçekleştirmeye muktedirdir. Önce milli güç, sonra bölgesel güç ve nihayet küresel güç olması gerçekleştirilecektir. 2023’e doğru yükselen ülke Türkiye idealinin gerçekleşmesi için:



Gerçek anlamda demokratik hukuk devletine işlerlik kazandırmak. Yargı bağımsızlığını teminat altına almak. Hak ve özgürlükleri dünya standartlarına çıkarmak.

Temiz toplum anlayışını hakim kılmak. Ekonomik ve teknolojik gelişmeyi sağlama almak. Tarımda kendi kendine yeterli olmanın ötesine geçmek. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını sağlamak. Doğal kaynakları en rasyonel ve optimum düzeyde değerlendirmek.



Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek. Sosyal güvenliği tesis etmek. İşsizliği ortadan kaldırmak. Bilgi toplumu dönüşümünü tamamlamaktır.





"Terörün kökünü kazıyacağız"



2011-2015 MHP iktidarı toparlanma ve onarım dönemi olacaktır. Bu dönemde toplumsal uzlaşmayı sağlamak için yeni bir anayasa yapacağız, terörün kökünü kazıyacağız. Devlet teşkilatını yeni baştan yapılandıracağız. Ekonominin yıllık ortalama yüzde 7 büyümesini ve yıllık 700 bin kişiye iş imkanı yaratmasını sağlayacağız. Kişi başı geliri 14 bin dolara yükselteceğiz.



Toplam çalışan sayısını 25.5 milyona çıkaracağız.





"Kişi başına gelir 19 bin dolar olacak"



2015-2019 yıllarını içeren MHP iktidarını gelişme ve atılım yılları olacak. 2019 sonunda kişi başına 19 bin dolara yükselteceğiz. Toplam çalışan sayısı 28 milyona ulaşacak. 2019- 2023 yıllarındaki MHP iktidarı bölgesinde güç odağı haline gelen MHP iktidarı olacaktır. Dünya ekonomisinde ilk 10 ülkeden biri olacağız.





"HSYK’ya yeni atama yapılacak"





Adaleti temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak görüyoruz. Tutukluluğun cezalandırılmaya dönüştürülmesi önlenecektir.



HSYK üyelerinin seçimi demokratik usullere uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Yargının genel bütünlüğünü bozmadan İhtisas mahkemeleri oluşturulacaktır. Adli hizmet sunan kolluk güçleri idari yönden yeniden yapılandırılacaktır.



Yolsuzluklarla amansız bir şekilde mücadele edilecektir. Makam ve mevkii ne olursa olsun yolsuzluk yapanlardan yargı önünde sonuna kadar hesap sorulacaktır.





"Servete el koymada zaman aşımı olmayacak"



Servetleri kimin adına kayıtlı olursa olsun zaman aşımına uğramadan el konulacaktır. Bilirkişilik müessesi kurumsallaştırılacaktır. Kamu ihale sistemi bütünüyle yeniden düzenlenecektir. Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanların görev öncesi ve sonrasında kamuya bildirimde bulunması sağlanacaktır



Hizmette birlik sağlanacaktır. Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi arttırılacaktır. Siyasi partilerin, TBMM üyelerinin faaliyet ve çalışmalarının etik kurallara dayanması için siyasi ahlak yasası çıkarılacaktır.



Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacaktır. Yüce Divan yetkisi ve görevi yargılanmanın adil ve bağımsız mahkeme tarafından yapılması anlayışıyla yeniden yapılacaktır



Yüce Divan’ın Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarından oluşacak bir kurul tarafından yerine getirilmesi sağlanacaktır. Sansürün olmadığı, ahlaki ilke ve standartlara uygun hür ve bağımsız bir medya yapılanması tesis edilecektir





"Terörle müzakere değil mücadele edilecek"



MHP’nin terörle mücadele konusundaki düşünceleri şunlardır:



Terörün kökü kazınacaktır. Terörle müzakere değil mücadele edilecek.



Güvenlik birimlerinin yönettiğini mücadelenin yanı sıra sosyal, ekonomik unsurları da kapsayan bir strateji uygulamaya konulacaktır. Bunun için gerekli mali destek süratle sağlanacaktır.



GAP projesi en öncelikli stratejik yatırım olarak ele alınacaktır. Teröre destek sağlayan ülkelere karşı etkili ve sonuç alıcı her türlü önlem hayata geçirilecektir.





"Af olmayacak"



Hiçbir şekilde genel, siyasi ya da özel af gündeme gelmeyecek. İmralı’daki terörist başının örgütü yönetmesi önlenecektir.





"Dış politika hedefleri"



Türk dünyası dış politikamızın öncelikli alanı olacaktır. Orta Asya, Kafkasya ve Balkan ülkeleri ile ilişkiler geliştirilecektir. İki milletli ve iki devletli bir ortak yapılanma Kıbrıs politikamızın temeli olacaktır.



ABD ile ilişkiler ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutuyla her iki tarafında çıkarına hizmet edecek şekilde eşitlik temelinde yürütülecektir. Irak toprakları Türkiye için güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılacak





"Yeni Anayasa çalışmaları"



MHP’nin milli ve demokratik anayasa çalışmaları açıktır. Anayasanın mümkün olabilecek en geniş uzlaşı temelinde hazırlanması zorunludur. Yeni bir anayasa yapılmasında öncelikli gördüğü temel hedefler şunlardır:



Temiz görüşün hakim kılındığı, Temel hak ve özgürlükleri teminat altına alması Anayasanın ilk üç maddesinde yerini bulan esaslara saygı ve riayet çerçevesinde vatandaşlarımızın aynı milletin ferdi olmaktan gurur duyacağı toplumsal uzlaşmanın sağlanması hedeftir. MHP cumhuriyetin temel nitelikleri gibi değerleri vazgeçilmez olarak kabul eden ve bunların uzlaşma adı altında tartışılmasını reddeder.



Türkçe dışındaki dillere resmi statü kazandırılarak yapay azınlık kazandırılmasına, Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasını asla tartışma konusu yapmayacaktır.





"Yıllık yüzde 7 büyüme"



Ekonomideki hedef ve politikaların esasları ise şunlardır: İstihdam dostu, sürdürebilir bir büyüme ortamını tesis etmek ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek. 4 yıllık ekonomi programı ile yıllık ortalama yüzde 7 büyüme gerçekleştirilecektir. Kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki ağırlığı hafifletilecek. Piyasanın derin olmaması dikkate alınarak kısa dönemde kurlarda aşırı dalgalanmalara müdahale edilecektir.



Harcamalarda israf ve verimsizliğin önüne geçilecektir. Adaletli bir vergi sistemi tesis edilecektir. Kayıtdışılıkla etkin mücadele gerçekleştirilecektir. Sermayenin tabana yayılması temel hedefimizdir.



Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcının sisteme girmesi sağlanacaktır. Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak kamu bankası olarak kalacaktır. İhracat Teşvik sistemi yeniden gözden geçirilecektir.



Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına Türkiye’yi cazip kılmak için gerekli kolaylık sağlanacaktır ancak milli güvenliği olumsuz etkileyecek şekilde hakim konuma gelmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Bürokratik işlemleri basitleştiren tek durak iş merkezleri kurulacaktır. Özelleştirmede öncelik halka arz yoluyla olacaktır. Özelleştirmelerde şeffaflık ilkesi tam anlamıyla uygulanacaktır.



Yatırım, teknoloji transferlerinde istihdam artışının yaratılması sağlanacaktır. Köprü, otoyol ve barajlar gibi kamuya ait tesisler özelleştirilmeyecektir. KİT’ler tek bir portföyde toplanacaktır.





"Yeni bakanlıklar kurulacak"



Ekonomi Bakanlığı kurulacaktır. Bilgi toplumuna geçişin her türlü altyapısının oluşturulması amacıyla bilim, teknoloji ve iletişim bakanlığı kurulacaktır. Kamu ihalelerinden alınacak pay ile AR-GE fonu oluşturulacaktır.



Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite gerçekleştirilecektir. Yerel kaynakları harekete geçiren, ileri teknoloji kullanan, verimlilik artışı sağlayan bir sanayi oluşturulacaktır.





"Üniversiteye girş sınavı kaldırılacak"



Eğitim dili Türkçe olacak ve Türkçe dışında başka bir dilde eğitim yapılmayacaktır. Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır.





"300 TL yoksul aileye ödeme yapılacak"



Yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında her yıl ortalama 700 bin kişiye iş yaratılacak. Her aileden bir kişiye iş yaratılacak. 300 TL aileye yardım uygulaması başlayacak. Bu ödeme öncelikle ev hanımlarına yapılacak.





"825 TL isgari ücret"



Asgari ücret yükseltilecek. 2011 yılı itibariyle 825 TL olacak en asgari ücret





"Hilal Kart dağıtılacak"



Hilal Kart ismiyle aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir harcama kartı verilecek. Destek ödeme tutarları bu karta yüklenecek. BU kartlar sadece ikamet edilen mahalledeki esnaftan yapılacak. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından yapılan yardımlar arttırılacak.





"Konut yardımı yapılacak"



Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları işsiz vatandaşa tahsis edilecek. Yoksullaşma riski bulunan kesimlere destek projeleri uygulamaya konulacaktır. Yoksula konut yardımı yapılacak, yapılamazsa konutun kirası ödenecek.



Yoksullara yönelik bireysel ya da toplu konut yardımlarında belediye harç ve vergileri kaldırılacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacak. Yaşlılara günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş standartlarda bakım hizmeti sunulacaktır. Bakıcı-refakatçi sistemi geliştirilecektir.



Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması için sosyal bakım yardımı ödemesi yapılacaktır. Çalışanların ücretlerini sadece enflasyon oranındaki artışa göre değil ekonomik büyümeden pay alacak şekilde düzenlenecektir.





"Asgari ücretliden vergi alınmayacak"



Asgari ücretliden vergi alınmayacaktır. Tüm çalışanların vergilerinde asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. 4B ya da 4C’linin tamamı kadrolu olacak. Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadroya alınacaktır.





"Emeklilere kış yardımı"



Emeklilere her yıl bir defa Eylül’de kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş ödeme yapılacak. Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışıda emekli aylıklarına yansıyacaktır





"Çiftçiye ucuz elektrik"



Tarımsal destekler kademeli olarak gayri safi milli hasılanın yüzde 1,5’u seviyesine çıkacaktır. Besi hayvancılığı için bütçeden yapılacak destek ödemeleri yüzde 50 arttırılacaktır. Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçilerin kullandığı ÖTV ve KDV yüzde 50 oranında düşürülecektir. Çiftçilere daha ucuz elektrik temin edilecek. Mayınlı araziler mayından arındırılıp yoksul çiftçilere dağıtılacaktır.



İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin aylıkları brüt asgari ücret düzeyine yükseltilecek



Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı asgari ücret düzeyinde olacak



"Hasta, hastane ve hekim seçecek"



Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacak



"Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacak"



"Yatırım yapana vergi indirimi"



Yatırım yapanlara vergi indirimi ya da kolaylıklarını içeren bir program uygulanacaktır



Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek alanlara yatırım yapanlara her türlü destek verilecektir



İstihdam üzerindeki vergi yükü azaltılacak



Vergisini zamanında ödeyenlere vergi indirimi sağlanacak



İletişim vergisi kademeli olarak kaldırılacaktır





"Kaynaığımız hayali değil"



Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat da afaki ve hayali değildir



Sözümüz milliyetçi hareket sözüdür



Programlarımızın kaynağı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır



Bütün bunların maliyetini de 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngörmekteyiz.