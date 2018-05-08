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MHP, seçim albümü çıkardı

MHP'nin 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi

08 Mayıs 2018 17:13

MHP'nin 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi. Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait Cumhur İttifakı isimli parça dikkat çekti.

Diğer şarkıların isimleri şöyle:

Bütün Oyunları Bozun Uşaklar
Üç Hilal Ezeli Ebede Bağlar
MHP Umuttur Gönülde Taçtır
MHP Var Geçit Yoktur Hiçbir Kirli Yapıya
Vatan Tektir
MHP Var Oyunu Bozar
Duysunlar MHP’nin Sesini
Tekbir Diyek, Hak Bir Diyek Marşı

 

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