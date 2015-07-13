MHP, Saray yolunda mı?

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle tam kadro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ziyaret etme planına MHP’nin soğuk yaklaşmadığı anlaşıldı.

MHP’nin Meclis Başkanvekili Koray Aydın, Başkanlık Divanı toplantısından sonra gazetecilerin, “Saray'a gidecek misiniz” sorusuna, “Biz Meclis’i temsil ediyoruz. Devletin bir işleyişi var” yanıtı verdi. Aydın’ın bu yanıtı, Erdoğan ziyaretine gidebilecekleri biçiminde yorumlandı.

Bostancı: Siyasi nezaket gitmeyi gerektirir

AKP’nin Meclis Başkanvekili Naci Bostancı, siyasi nezaketin Cumhurbaşkanlığı'na ziyareti gerektirdiğini söyledi. “Siyasal partiler gibi bir angajman doğru değil” diyen Bostancı, HDP’nin İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’in, “Hepimiz firar ediyoruz” sözlerine de, “Meclis hapishane değil ki; firar olsun” diye karşılık verdi.

TBMM Başkanlık Divanı'nın bir önceki toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ziyaret gündeme gelmişti. CHP’li Tufan Köse’nin “Ben çarşamba yokum” sözlerinden sonra HDP’li Sırrı Süreyya Önder de “Biz yarın hepimiz firar ediyoruz” demişti.