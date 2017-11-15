MHP Riesen Ludwigsburg-Gaziantep Basketbol: 86-74 (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)-

SALON: Arena Ludwigsburg

HAKEMLER: Antonio Conde (xxx), Fernando Calatrava (xxx), Aleksandar Milojevic (xxx)

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Walkup (xxx)21, Evans (xx)13, Johnson (xx)8, Sears (xx)6, McNeilly (x)2, Waleskowski (x)3, Cook (xxx)15, Thiemann (xxx) 18

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)9, Rudd (xx)10, White (xxx)20, Lyons (xxx)13, Balazic (xxx)13, Freimanis (x)3, Erol (xx)6

1\'İNCİ PERİYOT: 24-12

İLK YARI: 46-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-53

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu\'nda Gaziantep Basketbol, deplasmanda Almanya\'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımına 86-74 mağlup oldu. Karşılaşmanın skorer oyuncusu 21 sayıyla ev sahibi takım oyuncusu Thomas Walkup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım MHP Riesen Ludwigsburg, özellikle Thiemann\'ın üst üste bulduğu sayılarla ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta da Thiemann, Cook ve Walkup\'un ürettiği sayılarla rakiple aradaki farkı arttıran ev sahibi takım MHP Riesen Ludwigsburg, ilk yarıyı 46-29 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda White ve Lyons\'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Gaziantep Basketbol, üstün oyun sergileyen ev sahibi takım MHP Riesen Ludwigsburg\'ın baskısına karşı gelemedi. Ev sahibi takım MHP Riesen Ludwigsburg, bu çeyreği de 70-53 üstün tamamladı.

Son periyotta ev sahibi takım MHP Riesen Ludwigsburg\'in baskısına; Rudd, Armand veWhite\'nin sayılarıyla direnen Gaziantep Basketbol, farkı kapatamadı ve deplasmanda 86-74 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI