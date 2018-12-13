MHP Riesen Ludwigsburg - Banvit: 76-88

İSTANBUL (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8\'inci hafta müsabakasında Banvit deplasmanda Almanya\'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımını 88-76 mağlup etti.

MHP Ludwigsburg Arena\'da oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Banvit, soyunma odasına 41-37 önde gitti. Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, maçın final periyoduna Banvit 4 sayı farkla önde girdi: 59-63. Karşılaşmanın son periyodunda hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü rakibine bırakmayan Bandırma temsilcisi, karşılaşmadan 88-76\'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla ev sahibi takımdan Lamont Da\'Sean Jones oldu.

Banvit bu galibiyetle 8\'inci maçında 5\'inci galibiyetini elde etmiş oldu.