-MHP ''REFERANDUM KAMPANYASINI'' AÇIKLIYOR ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasa Referandumu'nda Hayır'' kampanyasının ilke, esas ve ana unsurlarının 13 Temmuz salı günü yapılacak toplantıda açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, Anayasa değişiklik paketine ilişkin olarak 12 Eylül 2010'da yapılacak referandum sürecinde MHP'nin izleyeceği stratejiyi ve başlatacağı ''Anayasa Referandumu'nda Hayır'' kampanyasının esaslarını belirleme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu kampanyada Başbakan Erdoğan ve AKP'nin Anayasa değişikliği konusundaki gerçek niyetleri ve hesapları aziz milletimize bütün yönleriyle anlatılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bekleyen tehlike ve tuzaklar hakkında ülke çapında geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandumda hayır kampanyasının ilke, esas ve ana unsurları, milletvekilleri, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla 13 Temmuz 2010 tarihinde Saat 11.00'de Anadolu Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda açıklanacaktır. Bunu takiben Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri ve yönetim kadroları referandum gününe kadar Türkiye'yi adım adım gezerek topyekun bir aydınlatma seferberliği başlatacaktır.''