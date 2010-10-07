T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP ''REFERANDUM KAMPANYASINI'' AÇIKLIYOR ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 17:00

-MHP ''REFERANDUM KAMPANYASINI'' AÇIKLIYOR ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasa Referandumu'nda Hayır'' kampanyasının ilke, esas ve ana unsurlarının 13 Temmuz salı günü yapılacak toplantıda açıklanacağı bildirildi.  Açıklamada, Anayasa değişiklik paketine ilişkin olarak 12 Eylül 2010'da yapılacak referandum sürecinde MHP'nin izleyeceği stratejiyi ve başlatacağı ''Anayasa Referandumu'nda Hayır'' kampanyasının esaslarını belirleme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.  Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu kampanyada Başbakan Erdoğan ve AKP'nin Anayasa değişikliği konusundaki gerçek niyetleri ve hesapları aziz milletimize bütün yönleriyle anlatılacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bekleyen tehlike ve tuzaklar hakkında ülke çapında geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandumda hayır kampanyasının ilke, esas ve ana unsurları, milletvekilleri, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla 13 Temmuz 2010 tarihinde Saat 11.00'de Anadolu Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda açıklanacaktır. Bunu takiben Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri ve yönetim kadroları referandum gününe kadar Türkiye'yi adım adım gezerek topyekun bir aydınlatma seferberliği başlatacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24