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Politika

MHP, protokol kavgası sonrası Nazilli teşkilatını kapattı

MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, kendisine yer ayrılmadığını öne sürerek belediye görevlisi Fatih Demir'e yumruk atmıştı

06 Eylül 2017 19:41

MHP,  protokolde çıkan kavga sonrasında Aydın-Nazilli teşkalatının kapatıldığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar 06/09/2017 tarihinde il başkanlığına ve Aydın Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin protokolde kendisine yer ayrılmadığını belirterek Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'e yumruk atmıştı. Baygınlık geçiren Demir, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin, olayı görüntüleyen basın mensuplarını "Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım" diye tehdit etmişti.

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