-MHP OY KAYBINA UĞRAMADI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye genelinde referandum analizleri yapılmadan bazı kamuoyu araştırma kuruluşlarının daha önceki açıklamaları doğrultusunda MHP'yi, referandumda 'hayır' oylarından dolayı Türk siyasi hayatında mahkum etmeleri çok doğru ve sağlıklı olmamıştır. MHP'nin, bu yönüyle bir oy kaybına büyük oranda uğradığı kanaatinde değiliz'' dedi. Bahçeli, Sheraton Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Referandumdan sonra partisine karşı ''aşırı eleştirilerde bulunulduğunu'' ifade eden Bahçeli, bu eleştirilere katılmadığını belirtti. Bahçeli, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bu toplantıyı düzenlediklerini kaydetti. Bahçeli, toplantıya katılan basın mensuplarından da merak ettikleri konuları sormalarını istedi. MHP lideri Bahçeli, bir basın mensubunun ''referandumda MHP'nin oy kaybettiği'' yönündeki eleştirilere ilişkin sorusunu yanıtlarken, partisinin ''sabırlı ve soğukkanlı'' olduğunu, ani değerlendirmelerde bulunmadığını, sonuçların geniş kapsamlı olarak ele alındığını vurguladı. Bahçeli, bu hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir referandum değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirtti. YSK'nın referandum yasaklarını 21.30'da kaldırmasının planlandığını ancak 19.30 gibi sonuçların açıklanmaya başladığını ve partisine ilişkin ''Doğu bölgelerinde oy alamadığı, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde oy kaybettiği, muhtemel bir genel seçimde ise barajı geçemeyeceği'' yönünde iddialarda bulunulduğunu anımsatan Bahçeli, hem referandum günü geç saatlere kadar hem de sonrasındaki günlerde partisine yönelik bir linç kampanyasının başlatıldığını söyledi. Bahçeli, YSK'nın sonuçları tam olarak açıklamadığı bir sürede bu tür eleştirilerde bulunulmasının anlamlı olduğunu ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, açık hava toplantılarında, özellikle de İstanbul mitinginde ''referandumdaki oyların partilere değil, değişikliğe yönelik olduğunu'' belirterek, ''AK Parti'nin bir güven oylamasına muhatap olmadığı ve referandumun da bir AK Parti projesi olmadığı'' yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Bahçeli, ''Başbakan ile çok sıkı fıkı olan bazı kişilerin'' ilk sonuçların ardından, oy pusulası üzerinden partisinin yüzde 6-7 oy oranına sahip olduğunu ileri sürmelerinin talihsizlik olduğunu bildirdi. ''Hayır'' pusulasının üzerine nereye oy vurulursa CHP'ye yazıldığı, nereye vurulursa MHP'ye yazıldığını anlamanın zor olduğunu ifade eden Bahçeli, değerlendirmelerin bilimsel olmadığını savundu. YSK'ya çağrıda bulunan Bahçeli, kısa süre içerisinde köy ve mahalle bazında sandık sonuçlarının açıklanmasını istedi. Bahçeli, bu sonuçların da bir önceki herhangi bir seçimle karşılaştırılması gerektiğini söyledi. ''Türkiye genelinde bu analizler yapılmadan bazı kamuoyu araştırma kuruluşlarının daha önceki açıklamaları doğrultusunda MHP'yi, referandumda 'hayır' oylarından dolayı Türk siyasi hayatında mahkum etmeleri çok doğru ve sağlıklı olmamıştır'' diye konuşan Bahçeli, partisinin ''bu yönüyle bir oy kaybına büyük oranda uğradığı kanaatinde olmadıklarını'' bildirdi. Bahçeli, MHP'nin konumunun ne olduğunun yakından görülmesi için erken seçime gidilmesinin şart olduğunu, böylece MHP'nin Türk siyasi hayatında ne ölçüde yer aldığının görülebileceğini kaydetti.