MHP Ordu Milletvekili Enginyurt: 'Lan' demedim 'La' dedim, bu Karadeniz'de bağlaç olarak kullanılır

Son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkati çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik olarak sorduğu soruya, ‘İş Bankası’nda hissen mi var lan’ şeklindeki sözleri için açıklama yaptı. Enginyurt, “Ben gayriihtiyari ‘İş Bankası’nda hisse senetlerin mi var la?’ dedim. 'La’ kavramıyla ‘lan’ kavramı birbirinden ayrıdır. ‘La’ kavramı bizim Ordu ve Karadeniz’de ‘Buraya gel la’, ‘Neredeydin la’ gibi bağlaç anlamında hiçbir hakaret içermeyen yöresel bir ifadedir" ifadesini kullanarak, "Ama arkadaşın bundan o an rahatsız olduğunu gördüm. Belki de hayatımda ilk defa özür diledim” dedi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’a konuşan Enginyurt, iPhone marka cep telefonunu kendisinin kırmadığını, medyanın bu şekilde yazdığını bildirdi:

“Telefonumu geri verdim. Yerine Samsung telefon aldım. MHP Ordu İl Başkanı Köksal orada ironi olsun diyerek, demo bir telefonu ayaklarının altına alarak kırdı. Ama basın bunu ‘Milletvekili telefon kırdı’ diye verdi. Rahatsızlık duymadım. Bizimki bir tepkiydi ve maksadına ulaştığını düşündük” ifadelerini kullandı. Enginyurt, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına üzüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu: “O günkü iPphone hadisesini gündeme taşıyarak dedim ki ‘Brunson yüzünden iPhone’muzu kırdık. Ama Brunson gidince ne oldu şimdi?’ Yazık olmadı mı? Espri yaptım. ABD ile aramızın açık olmasından rahatsızlık duyan bir milletvekili değilim. Enginyurt, sosyal medyada kendisini ağır bir şekilde eleştirenlere şöyle seslendi: Birileri kendilerini benden akıllı görebilir. Beni aptal yerine de koyabilir. Ama şunu herkes bilsin ki ‘Aklımın zekâtını versem onlara kırk yıl yeter.’ Bu sözleri sosyal medyada acımasızca eleştiri yapıp hakaret eden sol, İP’çi, PKK’lı ve FETÖ’cülere söylüyorum.”

"Doğuda sevilen isimler aday gösterilmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerinin iyi okunması gerektiğini söyleyen Cemal Enginyurt şöyle konuştu: “Avrupa ve yurtiçindeki muhalifler birleşirse Türkiye ciddi anlamda sıkıntılı bir sürece girilebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir kaybedilirse bu sorun büyüyebilir. 102 tane kayyum yönetiminde olan belediyelerin olduğu Güneydoğu bölgesinde, yeniden HDP seçimi kazanırsa ‘Siz bizi aldınız kayyumlar atadınız ama halk bizi istiyor’ fikri ortaya çıktığı zaman Türkiye bundan sıkıntı çeker. AK Parti oranın sevilen, ileri gelen aşiretlerinden ve insanlarından oluşan seçilmiş bir liste yaparak buraları kazanırsa demokrasi rahatlar.”