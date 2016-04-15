MHP, olağanüstü kurultay kararını temyize taşıdı

MHP, mahkemenin verdiği olağanüstü kurultay kararını Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'ne başvurarak temyize taşıdı. MHP'nin ayrıca mahkemenin oluşturduğu çağrı heyetinin "tarafsız olmadığını" da yargıya taşıyacağı bildirildi.

MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 8 Nisan 2016 tarihinde, MHP olağanüstü kurultayının tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda, üç kişilik Çağrı Heyeti görevlendirilmesine ilişkin kararına karşı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Yücel Bulut, açıklamasında, "Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367/2'inci Madde'si uyarınca kesinleşmeden uygulaması mümkün olmayıp, karar kesinleşmediği için henüz yetkili durumda olmayan Çağrı Heyeti tarafından teşebbüs edilen girişimler hukuki ve meşru olmayacaktır. Bu konudaki yasal haklarımız saklıdır ve gerek görüldüğünde kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

MHP’de muhaliflerin 538 imzayla olağanüstü kurultay çağrısı yapması, partiden karşılık bulmayınca genel başkanlığa adaylığını koyan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesiyle birlikte Ayhan Erel, Mehmet Bilgiç, Turan Yaldız ve Basri Can, olağanüstü kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirmişti. Mahkemenin kararına MHP’den itiraz gelmiş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tükenmemiş yargı yolunu kullanmaya devam edeceklerini belirtip "Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonraki süreçte temyize gitmek suretiyle Sulh Hukuk Mahkemesinin almış olduğu bu kararın düzeltilmesini talep edecek” ifadelerini kullanmıştı. Öncesinde bir yürütmeyi durdurma talebiniz de olacak mı?" sorusuna Yalçın, "Bu kararın düzeltilmesi adına Milliyetçi Hareket Partisi her türlü yol ve yöntemi hukuk çerçevesi içerisinde deneyecektir, teşebbüs edecektir" yanıtını vermişti.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.