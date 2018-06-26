MHP: OHAL devam etmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen 'FETÖ' tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, bu kapsamda OHAL'in devam etmesine gerek olduğunu söyledi. Kalaycı, "Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı" dedi.

CNN Türk'te konuşan MHP'li Kalaycı, OHAL'le ilgili soru üzerine, "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" yanıtını verdi.

Kalaycı, OHAL'in kalkarak ülkenin normalleşmesinin herkesin beklentisi olduğunu söylerken, "Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu" dedi.

'FETÖ'nün kripto yapısının' halen aktif olduğunu ve PKK ile mücadelede son noktaya varılmadığını söyleyen Kalaycı, OHAL'in kendilerine göre biraz daha uzatılması gerektiğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre Kalaycı, TBMM Başkanlığı seçimi için MHP'nin kendi adayını belirleyeceğini de belirterek, AK Parti ile bu konuda karşılıklı görüşme yapılabileceğini kaydetti.

Kabineye MHP'li bir ismin girip girmeyeceği sorusuna karşılık Kalaycı, "Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı. Bu konuda tasarruf tamamen cumhurbaşkanında, böyle bir tasarrufu olursa birşey diyemeyiz" dedi.

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, OHAL'le ilgili dün yaptığı açıklamada, "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" demişti.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu kazanırken, AK Parti'nin tek başına yasa yapma çoğunluğunu kaybetmesi MHP ile bazı konularda uzlaşma sağlanması zorunluluğunu ortaya çıkardı.