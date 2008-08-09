T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP: Niyeti okula kilise

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’nin okullara mescit öneren tasarısını "Gerçek niyeti Türk okullarında kilise açmak" dedi

09 Ağustos 2008 03:00

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’nin okullara mescit öneren tasarısını "Gerçek niyeti Türk okullarında Türk gençlerine kilise açmak" dedi.
Vural, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, şu görüşleri ifade etti: "Anlaşılan o ki, AKP ve bu hanımefendi, ilk ve orta öğrenime kilise açılmasının yasal zeminini oluşturmak niyetindeler. Bu, Sözen’in savunduğu gibi gençlerimizi korumak değil, tamamiyle misyonerliğe yasal bir zemin oluşturmak için yapılan bir girişimdir. Düpedüz, benim gençlerimin okuduğu okullarda kiliseler açmaya yönelik bir girişim bu. Bunlar misyonerliğin, ilk ve orta okula kadar girmesini sağlamak amacındalar."
Kılıfını hazırlıyorlar Apartmanlarda açılan kiliseler yetmiyormuş gibi şimdi de kiliseleri okullara indirmenin hedeflendiğini ileri süren Vural, "(Almanya’da çok dinlilik esastır) diyerek kılıfını hazırlıyorlar. Maksatları, çocuklarımızı, gençlerimizi başka kültür ve değerlere teslim etmek. Türkiye’de dinimizi de çoktan seçmeli din haline dönüştürmek. Yeterince cami var derken, yeterince kilise olmadığını söylemek istiyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24