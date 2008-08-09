MHP: Niyeti okula kilise

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’nin okullara mescit öneren tasarısını "Gerçek niyeti Türk okullarında Türk gençlerine kilise açmak" dedi.

Vural, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, şu görüşleri ifade etti: "Anlaşılan o ki, AKP ve bu hanımefendi, ilk ve orta öğrenime kilise açılmasının yasal zeminini oluşturmak niyetindeler. Bu, Sözen’in savunduğu gibi gençlerimizi korumak değil, tamamiyle misyonerliğe yasal bir zemin oluşturmak için yapılan bir girişimdir. Düpedüz, benim gençlerimin okuduğu okullarda kiliseler açmaya yönelik bir girişim bu. Bunlar misyonerliğin, ilk ve orta okula kadar girmesini sağlamak amacındalar."

Kılıfını hazırlıyorlar Apartmanlarda açılan kiliseler yetmiyormuş gibi şimdi de kiliseleri okullara indirmenin hedeflendiğini ileri süren Vural, "(Almanya’da çok dinlilik esastır) diyerek kılıfını hazırlıyorlar. Maksatları, çocuklarımızı, gençlerimizi başka kültür ve değerlere teslim etmek. Türkiye’de dinimizi de çoktan seçmeli din haline dönüştürmek. Yeterince cami var derken, yeterince kilise olmadığını söylemek istiyor" dedi.

