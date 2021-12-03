MHP’nin Suriyeliler raporu: Gönül mirasımızı zedeleyecek dini akımlar, toplumumuzu zehirleyecek kültürel ve düşünsel akımlar takip edilmeli

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde, MHP’nin Sınır Aşan Göçler Komisyonu’nun kitaba dönüştürülmüş raporunu yazdı. Öztürk’ün aktardığına göre, söz konusu raporda, Türkiye ile AB arasında uzlaşılan 18 Mart 2016 tarihli mutabakat tekrar gözden geçirilmesi gerektiği, “Bu mutabakat Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getirmektedir. Bu bakış Avrupa'nın sınırlarını koruma olarak algılanmalıdır” görüşü dile getiriliyor.

Ayrıca raporda, gettolaşma ve bölgesel yoğunlaşma, bölgesel hakimiyet kurma gibi toplumsal dengeyi bozucu durumlar konusunda önlemler alınması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Öztürk, “Gönül mirasımızı zedeleyecek dini akımlar, toplumumuzu zehirleyecek kültürel ve düşünsel akımlar takip edilmeli” uyarısı yapıldığına da dikkati çekti.

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