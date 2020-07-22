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MHP'nin ilçe başkanlığı, Bahçeli'nin imzasıyla feshedildi

22 Temmuz 2020 19:10

Yozgat'ın Boğazlıyan MHP İlçe Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kaymakamlığa yazdığı bir dilekçeyle feshedildi.

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