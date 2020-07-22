MHP'nin ilçe başkanlığı, Bahçeli'nin imzasıyla feshedildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğazlıyan Kaymakamlığı'na yazdığı bir dilekçeyle ilçe yönetim kurulu feshedildi.

Sözcü'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre gönderilen yazıda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Yozgat ili Boğazlıyan ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

MHP’de geçtiğimiz günlerde Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, Milletvekili Cemal Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmayacağını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.