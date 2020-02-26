MHP'nin "Çin tuzu yasaklansın" teklifine AKP, CHP ve HDP'den destek

MHP’nin, tüketici derneklerinin uzun süredir yasaklanması için çalışmalar yaptığı doyma hissini yok eden Çin tuzunun (MSG) yasaklanması için verdiği yasa teklifine AKP, CHP ve HDP de destek verdi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, MHP'nin yasaklama teklifine AKP, CHP ve HDP'li milletvekillerinden de destek geldi. Hamburgerden dönere, cipslerden salam-sosise kadar hazır çorbalar, köfteler krakerler başta olmak üzere işlenmiş ürünlerde, fast food restoranlarda lezzet artırıcı olarak kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG), doyma hissini yok ettiği için obeziteye, kalp damar hastalıklarına, parkinsona, alzheimere neden olabiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara geçen hafta bu ürünün kullanımının tümden yasaklanması için yasa teklifi verdi.

CHP’li Adıgüzel: Bahçeli'nin ‘CHP'den ne gelirse karşı çıkarız’ tavrının aksine...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Biz parti olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili yüzlerce soru önergemiz, mecliste duruşumuz var. Sayın Bahçeli'nin 'CHP'den ne gelirse karşı çıkarız' tavrının aksine biz elbette MHP'den de gelse halk sağlığı için faydalı olacak her şeye destek veririz, reddetmeyiz. Hatta katkı da yaparız. O nedenledir ki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununa çözümü siz getirin, biz destek verelim dedik” dedi.

HDP İçel Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, “MSG, gıdalara et tadı veren bir madde. Et bulyonların içinde de var ve bunu daha çok et alamayan yoksul insanlar kullanıyor. 1989'da tıp fakültesinde bir çalışma yapmıştık. Hekimlik hayatım boyunca da et bulyonların kullanılmaması için çok çabaladım. Özellikle kırsal kesimden göç eden insanlar bu bulyonları tercih ettiler. MSG, pek çok metabolik hastalığın temeli, çocuklarda gelişme geriliği, yaşlılarda damar hastalıkları yapıyor. 1989'da konuşmaya başladım 2021 oldu hala konuşuyoruz. Bunun kullanımının yasaklanması için üzerimize düşeni hekimken yapmıştık, vekil olarak da yaparız” diye konuştu.

AK Partili Doğru: Elimizden gelen katkıyı veririz

Tarım Komisyonu Üyesi AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru, konuya ilişkin, “Günümüzün en büyük sorunlarından olan obezite, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkı tehdit ederken, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O nedenle bilim insanları da bu ürünün zararlarında birleşiyorsa biz parti olarak gelecek nesillerimizi korumak adına, halkımızdan yana olur, elimizden gelen katkıyı veririz” ifadelerini kullandı.