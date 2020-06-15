MHP'nin 13. Olağan Kurultayı 14 Mart 2021'de yapılacak

MHP Başkanlık Divanı toplantısında 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alındı. Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınmasına karar verildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılacağının kararlaştırıldığını duyurdu.
Yalçın, ‘’Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür.’ ifadelerini kullandı.