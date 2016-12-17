MHP neden anayasa değişikliğine 'evet' dedi?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığı’nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Bütçesi’nin tümünü üzerinde görüşmeleri yapmak üzere toplandı.

Bütçe üzerine MHP Grubu adına söz alan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, başkanlık sistemi ile ilgili partisinin destek verdiği anayasa değişikliği ile ilgili MHP’nin görüşünü anlattı. Büyükataman, “Değişikliğin amacının başkanlık sistemine geçiş değil, Cumhurbaşkanlığı'nın sınırsız şekilde kullandığı yetkileri sınırlandırmak ve Cumhurbaşkanı'na sorumluluk yüklemek olduğunu” ileri sürdü. Büyükataman “Sadece fiilî durumun ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olması durumu söz konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün maksadı, bu sıkıntılı ve zor süreçte hukuku işletmek, Meclis'i etkin, saygın ve güçlü bir hâle getirmek, çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmaktır” diye konuştu.

Büyükataman şöyle dedi:

“Türk milleti iki yüz yıldan fazla zamandır Anayasa tartışmalarına şahit olmaktadır. 1982 Anayasası kabul edildiği tarihten itibaren klasik bir parlamenter sistemden büyük sapmaları barındırması itibarıyla tartışma konusu olmuş, süreç içerisinde 100'den fazla maddesi değiştirilmiştir. Türkiye'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı vardır ve sorumluluk hepimizin sırtındadır. Bize göre, bilhassa 15 Temmuz'dan sonra bu ihtiyaç acil bir hâl almıştır; Türkiye'de hiçbir şey 14 Temmuz'daki gibi olmayacak, olamayacaktır. Milletimizin yeni bir soluğa, yeni bir hukuki mutabakata yönelik çağrı ve talebi hissedilir ölçüde fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa'nın tadilatına veya yeniden yazımına dair toplumda oluşan beklentiye başından beri sıcak ve olumlu bakmaktadır. Anayasa, devlet-millet ilişkilerini demokratik ölçülere göre düzenleyen, birlikte yaşamanın asgari kurallarını koyan ve dengeleyen kapsayıcı toplum sözleşmesidir. Bizim Anayasa çalışmalarına bakışımızda herhangi bir değişiklik, bir sapma veya farklı bir anlayışa savrulma yoktur. Dün ne söylemişsek bugün de aynı çizgideyiz, dün nerede duruyorsak bugün de aynı noktadayız. Anayasa değişikliği konusunda inisiyatif almamız, fiilî dağınıklık ve çarpıklığı çözme irademiz, yalnızca Türkiye ve Türk milletinin geleceğine dair duyduğumuz sorumluluk anlayışımızdan kaynaklanmaktadır. Hukuksuz bir devlet olmaz, hukuk yoksa demokrasi ve devlet askıdadır. Türkiye'nin adım adım bir felakete doğru ilerlemesini istemiyorsak siyaset kurumu olarak devreye girmeli ve mutlaka tedbir almalıyız; konuşarak, uzlaşarak ülke ve millet için çıkar bir yol bulmalıyız.”

Yapılan çalışmanın, başkanlık sistemine geçiş değil, Cumhurbaşkanlığı'nın sınırsız şekilde kullandığı yetkileri sınırlandırmak ve Cumhurbaşkanı'na sorumluluk yüklemek olduğuna işaret eden MHP’li Büyükataman şöyle dedi:

“Parlamento, yasama ve denetleme faaliyetlerinde daha güçlü hâle getirilmiş, buna paralel olarak yargı denetimine de imkân sağlanmıştır. Sistem ve rejim tartışmalarını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Sadece fiilî durumun ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olması durumu söz konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün maksadı, bu sıkıntılı ve zor süreçte hukuku işletmek, Meclis'i etkin, saygın ve güçlü bir hâle getirmek, çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmaktır. Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin çıkarları, huzuru ve mutluluğu bizim için her türlü hesabın üstündedir. Vatan, alın yazımızdır, pazarlığı olmayacaktır. Vatan, şerefimizdir, şerefsizlere bırakılmayacaktır. Her karışında şehit kanı olan bu aziz vatanı namertlere, nankörlere ve nesebi gayrisahihlere çiğnetmeme konusunda yeminliyiz, tavizsiziz ve imanlıyız.”