MHP, MYK öncesi kampa giriyor; seçim çalışmaları hakkında değerlendirme yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 16 Kasım'da yapılacak olan Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) ile kampa girmeye hazırlandığı aktarıldı. MHP'nin, 18 Mart 2018’de gerçekleşecek kurultay süreci öncesi il başkanları ve belediye başkanlarıyla ‘seçim çalışmaları’ hakkında değerlendirmeler yapacağı kaydedilen toplantıda, Türkiye'nin gündeminin de masaya yatırılacağı belirtildi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin seçim barajına ilişkin yaptığı açıklamalar üzerinden siyasette ‘baraj’ tartışmaları da sürüyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP’den seçim barajına ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. “CHP’li sözcülerin MHP aleyhtarlığı için fırsat kolladığını” ileri süren Akçay, “Anketler toto oyunu haline gelmiştir. Anketler kamuoyu araştırmasından ziyade kamuoyu oluşturmanın aracı haline gelmişken CHP de bu değirmenin bir çarkı olmanın ötesine geçemiyor” dedi.