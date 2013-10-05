MHP mitingi sebebiyle İstanbul'da 5 Ekim'de kapatılacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün İstanbul-Kazlıçeşme'de yapılacak MHP mitingi dolayısıyla kapatılacak olan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarınki miting dolayısıyla 13.00-18.00 saatleri arasında Onuncu Yıl Caddesi'nden Abay Caddesi'ne girişin kapatılacağı belirtilerek, Kazlıçeşme demiryolu altgeçidinden Zakirbaş Sokak kapatılacağı ve Kazlıçeşme yönüne trafiğin verilmeyeceği kaydedildi.

Yine aynı saatlerde Zeytinburnu Belediyesi yanı varyant altından Abay Caddesi'ne girişilerin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, Onuncu Yıl Caddesi'nin gerektiğinde kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Zübeyde Hanım, Sahil Kennedy ve Onuncu Yıl caddelerinin alternatif yollar olarak kullanılabileceği bildirildi.