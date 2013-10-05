T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MHP mitingi sebebiyle İstanbul'da 5 Ekim'de kapatılacak yollar

MHP'nin bugün Kazlıçeşme'de düzenleyeceği miting nedeniyle saat 13:00-18:00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildi

05 Ekim 2013 03:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün İstanbul-Kazlıçeşme'de yapılacak MHP mitingi dolayısıyla kapatılacak olan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarınki miting dolayısıyla 13.00-18.00 saatleri arasında Onuncu Yıl Caddesi'nden Abay Caddesi'ne girişin kapatılacağı belirtilerek, Kazlıçeşme demiryolu altgeçidinden Zakirbaş Sokak kapatılacağı ve Kazlıçeşme yönüne trafiğin verilmeyeceği kaydedildi. 
Yine aynı saatlerde Zeytinburnu Belediyesi yanı varyant altından Abay Caddesi'ne girişilerin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, Onuncu Yıl Caddesi'nin gerektiğinde kapatılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Zübeyde Hanım, Sahil Kennedy ve Onuncu Yıl caddelerinin alternatif yollar olarak kullanılabileceği bildirildi.

ETİKETLER

mhpmitingkazlıçeşmeistanbulyol durumukapalı yollar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24