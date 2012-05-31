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Politika

MHP milletvekilininin 'bekaret' tweeti sosyal medyayı karıştırdı

MHP Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kendisine başka yerden geldiğini söylediği bekaret konulu tweet’i sosyal medyayı karıştırdı

31 Mayıs 2012 09:08

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kendisine başka yerden geldiğini söylediği ‘bekaret’ konusundaki tweet’i silerken yanlışlıkla göndermesi, sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

Milliyet'in haberine göre, Türkkan, bunun kendisine başka yerden geldiğini ve silmek isterken yanlışlıkla gönderildiğini söylemesine rağmen, her kesimden büyük tepki yağmaya başladı. Kadınlardan ‘Hatunlar’ diye söz edilen ve ‘bekaretlerini uzun süre sakladıkları, sonra da bozuk para gibi harcadıkları’ ifadelerinin yer aldığı tweet ile ilgili açıklama yapan MHP’li Türkkan, bu tweet’in internet sitelerinde dolaştığını ve kendisine de başka yerden geldiğini, silerken yanlışlıkla gönderildiğini belirterek, “Ben bunu izah ettim. Teknolojiye kurban gittim. Hemen silip özür diledim. Bundan sonra yapacak bir şey yok” dedi. 

 

İnternette dolaşan tweet şöyle:

 * Lütfü Türkkan’ın bir süre sonra sildiği tweet’e gelen kınama tweet’’erine verdiği cevaplar ve özürleri ise şöyle:
 * LutfuTurkkan@ametoguz Teknolojiye mağlubiyet de olsa üzüldüm. Çok hem de.
 * LutfuTurkkan@angeLisclover Açıklama yaptım, okursanız sevinirim. Özür
 * LutfuTurkkan@HasanKamiloglu Gelen bir mesajı sileyim derken gittiii. Özür.
 * LutfuTurkkan@kucukhanim5 Sildimmmmm... Yanlış gittiiii

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