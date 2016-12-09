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15 Temmuz Darbe Girişimi

MHP milletvekili: Bu 9 sorunun yanıtını bulun, FETÖ'nün kodlarını çözün

MHP'li Erdoğan 'FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için bir çalışma yaptı

09 Aralık 2016 17:23

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan 'FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için MİT, ByLock ve mali ayakla ilgili 9 soru sordu. Soruların arasında "15 Temmuz'da Başbakan ve Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarına neden ulaşamadı, sebebi nedir?" dikkat çekti. 

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mehmet Erdoğan'ın 'FETÖ'nün kodlarını çözmek için yanıt aradığı 9 soru şöyle:

1 – MİT, 15 Temmuz öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün hareketleriyle ilgili olarak hangi istihbaratları hangi kurumlara zamanında iletti?

2 – 15 Temmuz'da Başbakan ve Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarına neden ulaşamadı, sebebi nedir?

3 – 15 Temmuz sonrası kendisine bağlı MİT Müsteşarı'yla, Başbakan kaç defa görüştü? Ya da uzunca bir süreden bu yana görüşmediği iddia edilmektedir, bunun sebepleri nedir?

4 – Özellikle, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda dinlediğimiz asker kökenli kişiler, bugüne kadar FETÖ'yle ilgili askeri kaynaklara bilgi gitmediğinden yakındı. Bilgi olmadığından mı, yoksa olduğu halde ilgili kurumlara bu istihbarat ulaştırılmadı?

5 – 15 Temmuz gecesi TRT'de bildiri okutan ‘yurtta sulh konseyi' kimlerden oluşuyor?

6 – Sözde darbe konseyinin siyasi uzantıları ve siyasi destekçileri kimlerdir?

7 – TMSF'nin birçok şirket hakkında aldığı el koyma kararları var. Daha önce MİT, MASAK, BDDK gibi devletin sorumlu kurumları FETÖ şirketlerinin para hareketlerini niçin fark etmedi? Gördüyse ne yaptı?

8 – 15 Temmuz'dan bu yana ByLock kullananların listesine ulaşan, ebeye, hemşireye, öğretmene, hâkime, hekime, polise, askere ulaşan MİT, bunları atayan il müdürlerine, genel müdürlere, müsteşarlara ve bakanlara niçin ulaşamadı? Üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere ne zaman ulaşılacak?

9 – FETÖ'ye istediği arazileri tahsis eden belediye başkanlarına niçin ulaşılamadı?

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