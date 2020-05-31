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MHP'li vekilin danışmanı gözaltındaki muamelenin fotoğrafını paylaştı: Emniyetin şefkatli kollarında!

31 Mayıs 2020 19:09

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç kişiye kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekibine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Atakan Arslan'ın vurulmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan M.E.C. ile F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'gasp', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' gibi çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un danışmanı Emre Soylu, gözaltına alınan zanlılardan birine karakolda yapılan muamelenin fotoğrafını "Muhammet Emir Cura isimli hain Diyarbakır Emniyetin şefkatli kollarında" notunu ile paylaştı. 

Fotoğrafta gözaltına alınan kişinin çıplak olduğu ve üzerine ayakla basıldığı görülüyor. 

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