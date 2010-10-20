-MHP MECLİS'TE UZLAŞMA İSTİYOR TBMM (A.A) - 20.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, iktidarın, toplumsal bir sancıya dönüşen başörtüsü ile ilgili sorunu görüşmek için Meclis'te bir mutabakat sağlaması gerektiğini belirterek, ''MHP olarak, bu sorunun çözülmesini başından bu yana istiyoruz'' dedi. Şandır, AK Parti Grup Başkanvekillerinin ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı. Mehmet Şandır, AK Parti Grup Başkanvekillerinin, CHP grubu ile olan görüşmelerini aktardığını ve MHP'nin bundan sonraki süreçle ilgili tavrını sorduğunu ifade etti. AK Parti'nin, başörtüsü ile ilgili yaşanan sorunun çözümü için partilerin eşit katılımıyla Mecliste bir komisyon kurulması yönünde teklif getirdiğini bildiren Şandır, kendilerinin de zaten böyle bir komisyon kurulmasını ve Meclis zemininde mutabakat sağlanmasını istediklerini söyledi. Ancak, CHP'nin bazı şartlar ileri sürdüğü ve söz konusu komisyona katılmayacağının anlaşıldığını belirten Şandır, ''AK Parti'nin de bu şartları kabul etmediği görünüyor'' dedi. Bu yeni gelişmeyi MHP olarak değerlendireceklerini ifade eden Şandır, şöyle devam etti: ''AK Parti'nin diğer partilerle de yaptığı görüşmeler sonucundaki açıklamasına bakarak bir değerlendirme yapacağız. Başın örtülmesi sorununun bir toplumsal sorun olmaktan çıkarılması ve bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Adına ister 'başörtüsü' ister 'türban' densin. Hiç bir bahaneye sığınmadan, kamuoyu hizmetlerinin sunulmasında eşitlik ilkesine sadık kalarak, üniversitelerde başörtüsü sorunun giderilmesine biz varız ve buradayız. Sayın Genel Başkanımız'ın açıklaması da budur. MHP'nin çözüm önerisi de Sayın CHP'nin, Sayın AK Parti'nin genel başkanlarının masasında beklemektedir. Mecliste bir mutabakatla bu konuda anayasa değişikliği yapılmasının doğru olacağı kanısındayız. Ancak bu toplumsal mutabakatın temin edilmesi sorumluluğu iktidar partisine aittir. Türkiye'yi tek başına yöneten iktidar, toplumsal sancıya dönüşen bu sorunu görüşmek için Mecliste bir mutabakat temin etmelidir. Biz, MHP olarak bu sorunun çözülmesini başından bu yana istiyoruz.'' -''İDARİ TEDBİRLE ÇÖZÜLMEZ''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şandır, toplumsal sorunların siyasette istismar malzemesi olarak kullanılmasını, bu topluma karşı saygısızlık olarak gördüklerini söyledi. Şandır, ''Bugün, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda ifade ettiği, 'türban sorununu biz çözeriz' sözünden sonra yeniden siyasi istismar konusu yapılan üniversitelerde başörtüsü sorununun, çözülmesi ile ilgili bir çıkış yolu arıyoruz. Bu çıkış yolunda MHP'nin bir irade beyanı vardır. Bu sorun çözülmelidir ve bu çözüme biz katkı vereceğiz'' diye konuştu. Sorunun çözüm yerinin Meclis olduğunu belirten Şandır, idari bir takım tedbirlerle kalıcı çözüm üretilemeyeceğine işaret ederek, ''YÖK'ün aldığı bir takım tedbirlerle bu sorunun çözüleceğini söyleyen siyasetçiler, topu taca atamaktadır, sorumluluktan kaçmaktadır. Sorun, toplumsal sorundur. Toplumun sorunlarını çözmekle sorumlu olan yer de TBMM'dir, siyaset kurumudur ve başta iktidar partisidir'' görüşünü dile getirdi. Şandır, ''MHP'nin başörtüsü sorununun çözümüne ilişkin konuyu yalnızca üniversiteler kapsamında değerlendirip değerlendirmediği'' yönündeki soruya, ''Şimdi sorun üniversiteler. Yeni bir sorun alanı yaratmanın gereği yok'' yanıtını verdi.