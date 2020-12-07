MHP, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP'yi eleştirdi: Bunların Türkiye’ye karşı Türk düşmanı ülkeler ile ağız birliği yaptığı açıktır

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 bütçesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orduyla ilgili ifadelerini gündeme getirdi. Akçay, “Türkiye ve Türk ordusuna karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğü açıkça ortadadır. Bunların Türkiye’ye karşı Türk düşmanı ülkeler ile ağız birliği yaptığı açıktır” diyerek CHP’yi eleştirdi.

Levent Bülbül de “Ekonomimiz V tipi güçlendirme performansı ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, planlanan reformlar hayata geçtikten sonra çok daha güçlü olacaktır” dedi.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde MHP adına MHP adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül kürsüye çıktı. Akçay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütçe hakkı geliştirilmiştir. Bütçe kanunu, performans esasına göre hazırlanmıştır. Bütçe görüşmelerinde, MHP olarak, milletin parasının nelere harcanacağını değerlendireceğiz. Bütün sosyal kesimlerin beklentilerini gözeteceğiz" dedi.

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"Covid salgını ile mücadeleyi başarılı yürütüyoruz"

COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerinden bahseden Akçay, “COVİD-19 salgını ile mücadeleyi devlet millet projeleriyle başarılı şekilde yürütüyoruz. Batılı ülkeler korsanlık peşinde koşarken, Türkiye 180 ülkenin yardım çağrılarına karşılık vermiştir” diye konuştu.

"TSK Katar'a verildi sözlerini nasıl yorumlayacağız"

Muhalefete tepki gösteren Akçay, şunları söyledi:

“Siyaset, kör dövüşlere teslim edilmeyecek kadar kıymetlidir. FETÖ ve PKK’ya sırtını yaslayarak çıkar ummak siyaset değildir. Bir siyasetçi düşünün ki ‘Türkiye, Libya’da çizgiyi aştı’ diye itham ediyorsa, bu sözleri nasıl yorumlayacağız? Bunun ardından Alman savaş gemisi tarafından Akdeniz’de baskın yapılmıştır. Bu siyasetçinin, siyasi arkadaşı buna meşruiyet kazandırıyorsa, neyle itham edeceğiz. YPG’nin terör örgütü olmadığını söylediler. Türkiye’nin operasyonlarına şiddetle karşı çıktılar. Bazıları ‘toplumda güvenlik kaygısı arttı, bekçilerden kaynaklanıyor’ diyecek kadar gaflete düştüler. ‘Türkiye, Suriye’de meşru değil’ dediler. Bu sözler Türkiye’yi karalamak değil midir? ‘SİHA’lar sivilleri öldürüyor’ diyenleri hangi vicdanı havale edeceğiz? ‘TSK Katar’a verildi’ sözlerini nasıl yorumlayacağız? Bu vahim sözler sarf edilirken şanlı Türk ordusu kritik mücadeleler verdi, veriyor. Türkiye ve Türk ordusuna karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğü açıkça ortadadır. Bunların Türkiye’ye karşı Türk düşmanı ülkeler ile ağız birliği yaptığı açıktır. Türk milleti bunu asla kabul etmeyecektir.”

"Ekonomimiz V tipi güçlenme performansı ortaya koymuştur"

Levent Bülbül de COVİD-19 salgınının ekonomiye etkilerinden söz ederek, “Salgın etkisiyle küresel büyüme tahminleri aşağı doğru revize edilmek zorunda kalmıştır. Ekonomimiz V tipi güçlendirme performansı ortaya koymuştur” dedi. Bülbül, 2020 yılı ikinci çeyrekte yaşanan daralmaya rağmen ihracat rakamlarının iyiye doğru gittiğini işaret etti. Bülbül, “Ekonomi, enerji, teknoloji, savunma, tarım, eğitim ve kültür gibi alanlarda atılan adımlar ancak siyasi istikrar ile mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, planlanan reformlar hayata geçtikten sonra çok daha güçlü olacaktır” diye konuştu.

ANKA