Meclis'te bütçe maratonu | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hukuki reform irademizin arkasındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "2021 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz" dedi. Oktay, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukuki reform irademizin arkasındayız" ifadesini kullandı. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Kesintisiz 12 gün sürecek görüşmelerin ilk günü bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2021 Bütçe sunumuyla başladı. Oktay yapılacağı açıklanan Reform süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Hukuk devleti ilkesinin temeli yargı bağımsızlığıdır. Hukuki reform çizgimizin temel motivasyonu da iyi işleyen, bağımsız, tarafsız bir yargı sistemidir. Geçtiğimiz süreçte anayasa ve başta temel yasalar olmak üzere gerçekleştirilen değişikliklerle demokratikleşme yönünde sistemimize çok önemli yenilikler kazandırılmıştır. Kişisel verilerin korunması, çocuk haklarının anayasal koruma altına alınması, sendikal özgürlüklerin geliştirilmesi, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkının getirilmesi, bilgi edinme ve bireysel başvuru hakkı gibi sosyal ve demokratik haklarda yenilikler anayasal bir zeminde hayata geçirilmiştir."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklandığını, bu kapsamda bir dizi düzenleme yapıldığını belirten Oktay şu açıklamayı yaptı: "2019-2023 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin uygulanma oranı henüz ikinci yılında yaklaşık yüzde 50’ye ulaşmıştır. Belirlediğimiz takvime uygun olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürme kararlılığındayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukuki reform irademizin arkasındayız. Reformlar vesilesiyle hukukun üstünlüğünü güçlendiriyor ve demokrasinin işlerliğini artırıyoruz. Aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiriyor ve ekonomi alanında yeni fırsatlara sağlam hukuki dayanaklar oluşturuyoruz ve bunları yakın zamanda yüce Meclisimizin gündemine taşıyacağız. İhtiyaç duyulan düzenlemeleri önümüzdeki dönemde birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."