MHP Meclis başkanlığı seçimlerine katılacak







T24/ Ankara



CHP’nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecekleri ve seçimlere katılmayacaklarına ilişkin yol haritasını açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği MHP’den olumlu adım atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, T24’e, “ TBMM Başkanlığı seçimlerine katılacağız. Adayımızı çıkarıp ona oy vereceğiz” dedi.





AKP, CHP ve MHP’ye gidiyor



TBMM başkanlığı sürecinde yarın iktidar kanadı AKP’den CHP ve MHP’ye ziyaret var. AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Cemil çiçek’le birlikte CHP ve MHP Gruplarını ziyaret edecek. İpek, T24’e,“Meclis Başkanlığı seçimi için ziyarette bulunacağız” dedi.





