T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP Meclis başkanlığı seçimlerine katılacak

CHP’nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecekleri ve seçimlere katılmayacaklarına ilişkin yol haritasını açıklamasından sonra gözlerin çevrildiğ

28 Haziran 2011 03:00




T24/ Ankara 

CHP’nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecekleri ve seçimlere katılmayacaklarına ilişkin yol haritasını açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği MHP’den olumlu adım atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal,  T24’e, “ TBMM Başkanlığı seçimlerine katılacağız. Adayımızı çıkarıp ona oy vereceğiz” dedi. 


AKP,  CHP ve MHP’ye gidiyor

TBMM başkanlığı sürecinde yarın iktidar kanadı AKP’den CHP ve MHP’ye ziyaret var.  AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Cemil çiçek’le birlikte CHP ve MHP Gruplarını ziyaret edecek. İpek, T24’e,“Meclis  Başkanlığı  seçimi için ziyarette bulunacağız” dedi.   


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24