"MHP, mahkemeden 'kurultay' kararı çıkarsa tanımayacak"

‘Mahkeme yetkisiz’ diyen genel merkez, ‘kurultay toplansın’ kararı çıkması durumunda Yargıtay’a gidecek.

Muhaliflerin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde MHP aleyhine açtığı davada mahkeme 8 Nisan günü kararını verecek. Eğer mahkemeden, “olağanüstü kurultay toplansın” yönünde bir karar çıkarsa MHP yönetiminin “kararı tanımadığını” açıklayacak ve Yargıtay’a gideceği öğrenildi.

Genel Merkez’e göre, “Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin siyasi partiler hakkında böyle bir yetkisi bulunmuyor.” Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Genel merkez, Siyasi Partiler Yasası’nın 104. maddesinde yer alan düzenleme gereğince “Partilere ancak Anayasa Mahkemesi aracılığıyla ihtar çekilebileceği” hükmüne dayanıyor. Genel merkez ayrıca “MHP’nin bir dernek değil, bir siyasi parti olduğundan böyle bir hükmün geçersiz kalacağını” belirtiyor.

Mahkemeden “olağanüstü kurultay toplansın” yönünde bir karar çıkması durumunda MHP, temyize başvuracak. Yargıtay’ın da mahkeme kararını “haklı bulması” halinde yönetim bu kez kararı Anayasa Mahkemesi’ne götürerek (AYM) “hak ihlali” talebinde bulunacak.

Mahkemeden “olağanüstü kurultay toplansın” yönünde bir karar çıkması durumunda ise muhalifler çağrı heyetini göreve davet edecekler. Kurultayın toplanması için de delegelere çağrıda bulunacaklar.