MHP: Mahkeme yetki aşımında bulunmuştur

T24 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Anayasa Mahkemesi'nin, 5982
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi ve
HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline karar vermesi ile ilgili
olarak, mahkemenin yetki aşımında bulunduğunu söyledi.
Paçacı, yaptığı değerlendirmede, değişiklik paketinin zaten tartışmalı
olduğunu ve sadece ''AK Parti'nin anayasası gibi durduğunu'', ancak buna
rağmen kararı referandumda halkın verebilmesi için CHP'ye iptal
başvurusunda destek vermediklerini belirtti.
Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin Anayasa'da belirtilmiş
olduğunu anımsatan Paçacı, mahkemenin değişiklikleri sadece şekil
yönünden inceleyebileceğini kaydetti.
Mahkemenin, kamuoyunda ''türban düzenlemesi olarak'' bilinen
değişiklikleri, Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi
edilemez maddeleri ile ilişkilendirdiğini anımsatan Paçacı, gerekçesi
henüz açıklanmadığı için son iptallerin neyle ilişkilendirileceğini
merak ettiklerini söyledi. Paçacı, ''Anayasa mahkemesi yetki aşımında
bulunmuştur'' diye konuştu.
Cihan Paçacı, referandumda ''Hayır'' oyu çıkması için çalışacaklarını da
bildirdi.
Vural: İnşallah tamamını millet iptal eder
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini, teklifin parlamentoda görüşüldüğü zaman da dile getirdiklerini anımsatarak, ''Görüşümüz açık ve net: Anayasada bir uzlaşma temin etmek lazım. Herkesin uzlaştığı bir Anayasayı gerçekleştirmek gerekiyor. Bu ise uzlaşma olmadan çıkarılmış bir Anayasa değişikliği. MHP olarak, biz, bu Anayasanın bütün siyasi partilerin birlikte oluşturduğu uzlaşma komisyonu ile değerlendirilmesini istiyoruz'' dedi. Vural, ''Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''İnşallah tamamını iptal eder millet'' yanıtını verdi.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da aynı soru üzerine, ''İş millete kalmıştır. Gereğini millet yapacaktır'' dedi.