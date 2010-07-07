MHP: Mahkeme yetki aşımında bulunmuştur

T24 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Anayasa Mahkemesi'nin, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline karar vermesi ile ilgili olarak, mahkemenin yetki aşımında bulunduğunu söyledi.



Paçacı, yaptığı değerlendirmede, değişiklik paketinin zaten tartışmalı olduğunu ve sadece ''AK Parti'nin anayasası gibi durduğunu'', ancak buna rağmen kararı referandumda halkın verebilmesi için CHP'ye iptal başvurusunda destek vermediklerini belirtti.



Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin Anayasa'da belirtilmiş olduğunu anımsatan Paçacı, mahkemenin değişiklikleri sadece şekil yönünden inceleyebileceğini kaydetti.



Mahkemenin, kamuoyunda ''türban düzenlemesi olarak'' bilinen değişiklikleri, Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri ile ilişkilendirdiğini anımsatan Paçacı, gerekçesi henüz açıklanmadığı için son iptallerin neyle ilişkilendirileceğini merak ettiklerini söyledi. Paçacı, ''Anayasa mahkemesi yetki aşımında bulunmuştur'' diye konuştu.



Cihan Paçacı, referandumda ''Hayır'' oyu çıkması için çalışacaklarını da bildirdi.





Vural: İnşallah tamamını millet iptal eder





MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini, teklifin parlamentoda görüşüldüğü zaman da dile getirdiklerini anımsatarak, ''Görüşümüz açık ve net: Anayasada bir uzlaşma temin etmek lazım. Herkesin uzlaştığı bir Anayasayı gerçekleştirmek gerekiyor. Bu ise uzlaşma olmadan çıkarılmış bir Anayasa değişikliği. MHP olarak, biz, bu Anayasanın bütün siyasi partilerin birlikte oluşturduğu uzlaşma komisyonu ile değerlendirilmesini istiyoruz'' dedi. Vural, ''Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''İnşallah tamamını iptal eder millet'' yanıtını verdi.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da aynı soru üzerine, ''İş millete kalmıştır. Gereğini millet yapacaktır'' dedi.





