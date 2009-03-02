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Politika

MHP listesinde bir Ermeni

Bakırköy'de MHP'nin meclis üyeliği listesinde Ermeni kökenli Haço Keleş de bulunuyor.

02 Mart 2009 02:00

Bakırköy'de MHP'nin meclis üyeliği listesinde Ermeni kökenli Haço Keleş de bulunuyor. Haco Keleş, MHP'den gelen teklifi, "Toplumumuzu ifade etmenin bir yolu, kültürler arasında diyalog görevi üstlenmek için olumlu bir adım olarak düşündüğümden kabul ettim" diyor. 

Bakırköy'de MHP'nin meclis üyeliği listesinde Ermeni kökenli Haço Keleş de bulunuyor.

29 Mart'ta günü yapılacak seçimlerde Bakırköy'de MHP için yarışacak adaylardan biri de Haço Keleş.

Önceki gün Agos gazetesini, MHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Esra Bicik ile birlikte ziyaret eden Haço Keleş Bakırköy için planlarını anlatı.

Kendilerini azınlık olarak görmediklerini, T.C yurttaşı olarak değerlendirdiklerini belirten Haço Keleş, "Bana MHP'den üyelik teklifi geldiğinde, toplumumuzu ifade etmenin bir yolu, kültürler arasında diyalog görevi üstlenmek için olumlu bir adım olarak düşündüğümden kabul ettim" diyor. Yeşilköy Ermeni Okulu'ndan Yetişenler Derneği'nin de desteğini aldığını söyleyen Keleş, "Biz burada yüzyıllardır yaşayan insanlar olarak kendimizi azınlık değil bir T.C vatandaşı olarak algılıyoruz ve cemaatimizin sorunlarının çözümü için çalışacağımızı vaat ediyoruz" diyor.

Belediye Başkan adayı Bicik ise "Başkanımız Alparslan Türkeş'in çeşitli etnik sınıfların birliğini ifade eden çok güzel idealleri vardır ve başkanımızın ilkeleri doğrultusunda ilerliyoruz."

Azınlıklarla ilgili Esra Bicik, Ermeni bir adaya listesinde yer vermesini, "Azınlıklar konusunda bizim tavrımız oldukça belirgindir. Biz Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesin dil, din, ırk ayrımı yapmadan eşit haklardan faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Artık acılarımızı değil sevinçlerimizi paylaşabileceğimiz bir Türkiye yaratmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Başkanımız Alparslan Türkeş'in çeşitli etnik sınıfların birliğini ifade eden çok güzel idealleri vardır ve başkanımızın ilkeler; doğrultusunda ilerliyoruz" sözleriyle açıklıyor.

 
Belediye seçimleri yaklaşırken, farklı partilere bağlı belediye adaylarının, Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin seçimlerle ilgili düşünce ve görüşlerini almak amacıyla Patrikhane'yi ziyaretleri sürüyor. Konuklar Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından ağırlanıyor. CHP Fatih Belediye Başkan adayı Can Özyedievler 16 Şubat'ta, MHP'nin Bakıköy Belediye başkan adayı Esra Bicik ise 20 Şubat'ta Patrikhane'yi ziyaret edenler arasındaydı. 

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