MHP liderinin danışmanı: Bahçeli'nin açıklamalarından sonra Erdoğan'ın aynı şeyleri ifade etmesi önemli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, ABD'nin Kürt kartı üzerinden PKK'yı meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti. Çiçek, "Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da milli duruş konusunda aynı şeyleri ifade etmesi, Türk milletinin birliği ve beraberliğini koruma açısından çok önemlidir" dedi.

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi dinleyen yanılmaz, aldanmaz, aldatılmaz" diyen Çiçek'in "Terör örgütlerinin doğuranı, besleyeni, büyüteni ve yönlendireni ABD!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Her halinden belli ki, ABD Kürt kartı üzerinden terör örgütü pkk’yı oyuna sokmaya çalışıp, meşrulaştırma gayretindedir. Türkiye’ye de bunun dayatmasını yaptığı her halinden bellidir. Son aylarda yaratılan gündem ve tartışılan konular bunu göstermektedir. 15 Temmuz sonrası olduğu gibi, böyle bir süreçte MHP’nin AKP’ye milli konularda özgüven desteği vermesi Türk milleti için büyük bir kazanç olmaktadır. Geçtiğimiz gün MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da milli duruş konusunda aynı şeyleri ifade etmesi, Türk milletinin birliği ve beraberliğini koruma açısından çok önemlidir. Biz bu manada milli duruşumuzu muhafaza edersek, ABD yine başaramayacaktır. Afrin’de elinde ABD silahlarıyla gömülen 4600 terörist leşi bunu herkese göstermiştir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi dinleyen yanılmaz, aldanmaz, aldatılmaz… Tarih bunun en büyük şahididir.