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MHP Lideri Devlet Bahçeli Isparta'da (3)

MÜZE ZİYARETİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökkubbe'deki açılışın ardından Isparta Belediyesi'nin Gökçay girişinde inşa ettiği Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ni gezdi

09 Eylül 2017 20:41

MÜZE ZİYARETİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökkubbe\'deki açılışın ardından Isparta Belediyesi\'nin Gökçay girişinde inşa ettiği Etnografya Halı ve Kilim Müzesi\'ni gezdi. 8 milyon liralık yatırımla inşa edilen müzenin yanına Ergenekon Ek Tesisleri inşa edilecek. 3 bin metrekare sergi alanlarıyla inşa edilecek müzenin 486 metrekarelik bölümünde Türklüğün ortaya çıkışını anlatan Ergenekon Destanı taşlara işlenecek.
KÖPRÜLERİ İNCELEDİ
Devlet Bahçeli buradan Çayboyu üzerindeki 9 köprüde yapılan Türk mimarisi çalışmalarını inceledi. Şehir süsleme sanatı uygulamalarının yer aldığı köprülerde Isparta\'ya önemli hizmetleri geçen Hafız İbrahim Demiralay ve Böcüzade Süleyman Efendi gibi kişilerin heykelleri yapıldı. Ayrıca köprü üzerinde elma, kiraz ve üzüm kompozitkleri yapıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli daha sonra parti teşkilatını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

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