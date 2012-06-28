Bahçeli'ye Batı Trakya'da aşırı sağcı Yunan protestosu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balkanlar gezisi çerçevesinde Batı Trakya'da kapatılan Türk derneklerini ve seçilmiş müftüleri ziyaret ederek Türk azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Gümülcine'deki temaslarına seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaret ederek başlayan Bahçeli, daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde (GTGB) soydaşlarla görüştü.

Bahçeli, kendisini GTBG'nin bahçesinde sevgi gösterileriyle karşılayan kalabalık gruba yaptığı konuşmada, Batı Trakya'da, Türk azınlığın Lozan Antlaşması'yla kazanılmış haklarının yavaş yavaş ortadan kaldırılmasına yönelik bir sinsi çabanın ortaya çıktığına şahit olduğunu belirterek, “Bu çok tehlikeli” dedi.

Bahçeli, Türkiye'ye, AB perspektifi çerçevesinde azınlıklar konusunda dayatmalar yapıldığını, Yunanistan'da yaşananların ise gözardı edildiğini belirtti.

Bu konuda Türkiye'ye dayatmada bulunanların, istediklerini uygulama alanının önce kendi ülkeleri olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli şöyle konuştu:

“Bunun anlamı şudur: Türkiye'ye dayatılan ne varsa Batı Trakya'da kabul edilen haklar olarak kabul edilmeli. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın hakları Yunanistan tarafından garanti altına alınmalı, geliştirilmeli ve mutlu bir toplum olarak yaşamasına fırsat verilmelidir.”

Bahçeli, Türkiye'nin gelişen, büyüyen, 21. yüzyılı iyi okuyan ve küresel unsurlar içerisinde layık olduğu yeri amaçlayan bir ülke konumunda olduğunu belirterek, gelip geçseler de tüm iktidarların ortak aklının bu olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerde gelişme kaydedilmesi için çaba gösterirken, Batı Trakya'da, Lozan'da elde edilen hakların geriye çevrilmesine yönelik faaliyetler olduğunu ifade eden Bahçeli, “Türkiye olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türk milliyetçileri olarak da bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun kısa ve öz anlamı; Batı Trakya Türk azınlığın arkasında 75 milyon Türk milleti bulunmaktadır” diye konuştu.

İskeçe'yi de ziyaret eden Bahçeli, seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile makamında bir süre görüştü. Bahçeli ve beraberindeki heyet daha sonra da İskeçe Türk Birliği'ne (İTB) giderek soydaşlarla bir araya geldi.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada da İTB'nin çok anlamlı bir kuruluş olduğunu belirterek, “İsmini değil, kökünü de kazısalar ruhu yaşayacaktır” ifadesini kullandı.

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın, ne şart olursa olsun, kendisini koruyabilmiş, asimilasyonu kabul etmemiş kimliğiyle, inancıyla kültürel değerleriyle yaşama inancını ortaya koymuş bir toplum olduğunu ifade eden Bahçeli şöyle devam etti: “Bu mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Bazı soranlar olabilir ancak endişe edilecek bir durum yok. 75 milyon Müslüman Türk Anadolu'da sizin arkanızdadır.”

Bahçeli daha sonra da İskeçe Türk mezarlığında merhum İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga ve Trakya gazetesinin sahibi Osman Nuri Fettahoğlu'nun mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Bu arada, Bahçeli'nin Müftü Mete'yi ziyareti sırasında Altın Şafak üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup İskeçe kent meydanında gösteri yaptı.

Bahçeli'nin İskeçe'yi ziyareti süresince kentte geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlenen polis, Yunan bayrakları eşliğinde Yunan milli marşını söyleyerek Türkiye karşıtı sloganlar atan göstericilerin Müftülük binasına ve İTB'ye yaklaşmasına izin vermedi.

Gümülcine'de, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Bahçeli ve beraberindeki heyet bugün de Kavala ve Selanik'i ziyaret edecek.