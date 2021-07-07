MHP lideri Bahçeli’nin fezleke çıkışına AKP'den "Gündemde kalması olumlu” yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması için yaptığı çağrılar karşılık bulduktan sonra bu kez dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirdi. Meclis Başkanı ve ilgili komisyona çağrı yapan Bahçeli’nin açıklamalarına AKP'den “Meclis takvimi uygun değil ama gündemde kalması olumlu” yanıtı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında TBMM Karma Komisyon’da bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşülerek Genel Kurul’a getirilmesini istedi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; AKP kaynakları Meclis’in tatile girmeden önceki çalışma takviminin bu konuyu almaya müsait olmadığını belirterek, "dokunulmazlık için vakit yok" değerlendirilmesini yaptı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının gündeme getirilmesinin olumlu ve önemli bir konu olduğunu belirten bir parti yöneticisi, “Terörün ve onun siyasi uzantılarının meşrulaştırılmasına ilişkin yaklaşımları ortadan kaldırması açısından bu çağrı önemlidir. Ancak parlamentonun gündemi şu an çok yoğun. Gelecek dönem gündeme alınabilir” dedi.

Dokunulmazlıkların gündeme alınmasının yaratacağı sıkıntıya dikkat çeken parti yöneticisi parlamentonun gündemindeki 4 yasa teklifine dikkat çekerek, bu süreçte getirilecek bir dokunulmazlık tartışmasının mevcut düzenlemeleri uzlaşma arayışı ile çıkarma çabasına da zarar vereceğini belirtti. Konunun belki gündemdeki yasalar kanunlaştıktan sonra ele alınabileceği ifade edildi.

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