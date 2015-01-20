Bahçeli: Hükümet mevta oldu, Allah kimseyi Davutoğlu'nun durumuna düşürmesin

Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "62. hükümet tam anlamıyla mevta olmuş, hükümet çam gibi teslimiyetle devrilmiştir. Allah kimseyi Davutoğlu'nun durumuna düşürmesin" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

Başbakan Davutoğlu konuşmasında ipe un serpmiş yine evelemiş gevelemiştir.

Faizsiz kredi vereceğiz demiştir. Merakımız kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere kredi verip borçlandırmak hangi aklın ürünüdür.

Davutoğlu esnafımızın durumunu bilmemektedir. Ya da herkesi etrafındaki lale sülale saltanatı gibi zannetmektedir. Esnafların süper zeka oğulları mı vardır. Esnafın ayakkabı kutuları mı vardır.

Katlarda, yatlarda sefa sürüyorlar da bizim mi gözümüzden kaçmaktadır. Yeni iş sahaları ve kazanmak söz konusuysa kredi yararlı olacaktır. Ama müşterisi kalmayan esnafımızın borçlanması iflas bayrağıdır. Sözünde durma ahlak ve terbiye kaidesidir.

Esnaflarımızı yalnız bırakamayız, kaderine terk edemeyiz.

Alım gücü yükselmeden ekonomik gelişmeden bahsedilemez.

Tarih boyunca şehit düşmüş, gaz düşmüş esnaflarımızı iktidarın çürümüş politikalarından kurtarmak boynumuzun borcudur.

Esnaflarımızın borç yükünü biliyor, çözüm üretiyoruz.

Sizler için MHP geceyi gündüzüne katacaktır.

Bereketse istenen biz yaparız, istikrarsa biz sağlarız.

İktidarsa hedeflenen biz ulaşırız ve herkes bilsin ki biz ulaşacağız.

Başbakan Davutoğlu unutamadığı bir anısını anlatmıştır.

Çocukken yerde 50 lira bulmuş ve babasına götürmüştür.

Davutoğlu’nun babası “şimdi git etraftaki dükkandakilere tek tek sor parasını düşüren var mı? Bulamazsan geri getir” demiş ve ona unutamayacağı bir ders vermiştir. Davutoğlu bıyığı yeni terlediği zamanlarında faziletli bir davranış sergilenmiştir.

Buna diyeceğimiz yoktur. Davutoğlu aynı hassasiyeti yolsuzluk 4 eski bakan hakkında niçin gösterememiştir. Erdoğan’dan filizlenen, güç devşiren aziz milletin vekillerini oyuncağa çevirmişlerdir. Haysiyetin kaybetmemiş AK Partili vekillerimiz inanıyorum ki bundan çok rahatsızlardır.

Kurşun asker gibi yaşayan bu kişilere gereken ders verilmelidir. 9 AKP’li üye aldıkları emiri uygulanmışlardır. Sırayı genel kurul ayağı almıştır. Rüşvet zanlıları hakkında bugün karar verilecektir. Nasıl oy kullanacakları bellidir.

AKP’nin vicdanı kelepçeli olmayan vekilleri devreye girerse soluğu Yüce Divan’da alacaktır. AKP’nin sayın vekilleri halk önünde büyük bir sınav verecektir. Ya makaracı kukaracı bakanlar rüşvetin hesabını vermekten şimdilik kurtulacaklar, ya da gereken yapılacaktır. İranlı kaçakçıdan saat alan eski bakan ya layığını bulacak ya da tüm AKP rüşvete ortak olacaktır Nasıl olsa her şey ellerindedir. Davutoğlu 50 liranın derdine düştüğü gibi rüşvet iddialarını dikkate almalı, himayesi altında kaldığı Erdoğan’a direnç göstermelidir.