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MHP lideri Bahçeli Erzurum'da coşkuyla karşılandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MALAZGİRT Zaferi'nin 947'nci yıldönümü kutlamalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayoluyla Erzurum'a geldi

27 Ağustos 2018 00:51

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MALAZGİRT Zaferi\'nin 947\'nci yıldönümü kutlamalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayoluyla Erzurum\'a geldi. Uçağa binmeden önce Erzurum\'un meşhur çağ kebabından yiyen Bahçeli, kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlarla birlikte Muş\'un Malazgirt ilçesindeki kutlama törenlerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uçakla Ankara\'ya gitmek üzere karayolu ile Erzurum\'a geldi. Yol boyu sevgi gösterisinde bulunulan Devlet Bahçeli, Erzurum\'daki bir lokantada meşhur çağ kebabından yedi. Lokantanın önünde kendisini bekleyen kalabalıkla tokalaşan ve fotoğraf çektiren Bahçeli\'ye, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İl Başkanı Naim Karataş da eşlik etti. Devlet Bahçeli, saat 21.30 uçağı ile Ankara\'ya gitti.

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