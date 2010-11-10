T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP lideri Bahçeli de Twitter'da

MHP lideri Bahçeli de teknolojiye ayak uydurdu ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'a girdi.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teknolojiye ayak uydurdu ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'a girdi. İlk mesajı da "Yükselen Türkiye hedefine varmak için MHP iktidarına var mısınız?" sorusu oldu.



Önce Cumhurbaşkanı ardından siyasi parti liderleri mesajlarını sosyal paylaşım sitelerinden vermeye başladı. Hatta CHP içinde yaşanan gergin günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çağrılarını Twitter üzerinden yaptı.

Ve şimdi de MHP lideri Bahçeli Twitter'da. Bahçeli oluşturduğu sayfasına fonda üç hilalli bayrağın yer aldığı resmini yerleştirdi. Niye Twitter'a girdiğini ise ilk mesajında anlattı, "Çağın teknolojik gelişimine ayak uydurarak düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

MHP lideri görüşlerinin temelinde "önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" ilkesinin olacağını da vurguladı. Bahçeli " 2023 yükselen ülke Türkiye hedefine varmak için 12 yıllık tek başına MHP iktidarına var mısınız?" sorusu ile ilk çağrısını da yaptı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24