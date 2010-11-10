MHP lideri Bahçeli de Twitter'da

T24

Önce Cumhurbaşkanı ardından siyasi parti liderleri mesajlarını sosyal paylaşım sitelerinden vermeye başladı. Hatta CHP içinde yaşanan gergin günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çağrılarını Twitter üzerinden yaptı.Ve şimdi de MHP lideri Bahçeli Twitter'da. Bahçeli oluşturduğu sayfasına fonda üç hilalli bayrağın yer aldığı resmini yerleştirdi. Niye Twitter'a girdiğini ise ilk mesajında anlattı, "Çağın teknolojik gelişimine ayak uydurarak düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim" dedi.MHP lideri görüşlerinin temelinde "önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" ilkesinin olacağını da vurguladı. Bahçeli " 2023 yükselen ülke Türkiye hedefine varmak için 12 yıllık tek başına MHP iktidarına var mısınız?" sorusu ile ilk çağrısını da yaptı.