Bahçeli'den Erdoğan'a: Önde eline Kuran alıp arkada haç takan, kamerayla camiye giren günahkar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Anadolu mitinglerinde kürsüde Kürtçe Kuran-ı Kerim'i göstermesine atfen, "Bugün karşımızdakiler önde eline Kuran alıp, arkada haç takan, kameralarla camilere girip yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşan günahkârlardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizim verecek toprağımız yoktur. Bizim peşkeş çekilecek değerimiz yoktur. Bizim kaybedilecek bir tek insanımız yoktur.

Türk milleti Damat Feritleri görmüştür. Türk milleti Yunan işgalinin başarısı için dua eden köhnemiş nazır bozuntularına şahit olmuştur. Bunların hepsi geride kalmış, niyetleriyle beraber tarihe gömülmüştür.

Bugün karşımızdakiler önde eline Kuran alıp, arkada haç takan, kameralarla camilere girip yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşan günahkârlardır.

AK Parti milletvekili sayısının avantajını Meclis'te değerlendirememiştir. Rüşvetçiler 13 yıldır keyif ve konfor içindedir. 13 yıldır yedikleri önünde yemedikleri ise arkalarındadır. Kaçak ve karanlık saraya 1 trilyondan fazla para harcadılar. Buna da itibar dediler. İtibarı haramda aradılar. Korkmadılar. İstismara taptılar. İşbirlikçi ve riyakar oldular. Har vurup harman savurdular. Kanunsuzluğun çukaruna düştüller. Bir yandan hırsızlık yaptılar. diğer yandan hukuku katlettiler. 17-25 Artalık'ta suç üstü yakalandılar. Ama darbe dediler.

Türk milleti 31 gün sonra tarihi bir karar verecek

Gençler işsiz. Büyüklerde çaresiz. Mağdurlar buradadır. MağdUr olan siz değilsiniz. Mağdurlar buradadır. MağdUr olan çiftçidir. Memurdur. Emeklidir. Mağdur olan dürüst iş adamlarıdır. Mağdur Türkiye'dedir. Türk milleti 31 gün sonra tarihi bir karar verecektir.

İnanıyoruzki MHP'ye oy verecektir. Değerli vatandaşlar seçim beyannamesini ulusal gelenek vizyonu ile açıklamıştır. Açıkladığımız plan ve projelerimiz kapsamında gerçekleştirmiştir. Emekli kardeşim büyük bir mücadele veriyorsunuz. Emeklilere sesleniyorum. yılda toplam 2.800 lira emekli desteği alacaksınız.

Emeklilere vaat

Esnaf BAĞ-KUR ve emeklilerimizin haklarını iyileştireceğiz. Emekli aylıkları arasındaki gelir adeletsizliğini gidereceğiz. bizimle yüremeye hazır mısınız? İşsiz kardeşim meraklanmasın. Yoksul kardeşim dayanç Bizim iktidarlığımuzda rahatlayacaksınız. Muhtaç durumda olan ailelerimizin en az bir ferdine iş vereceğiz. İş sağlanana kadar aile desteği adı altında ödeme yapacağız. Yaşlısına bakmakla yükümlü ailelere sosyal bakım yardımını helalinden vereceğiz. Bedelsiz küçük baş hayvan vereceğiz. Evin olmayan muhtaç ailelerimize sosyal konut sağlayacağız. okul okuyan evlatlarımıza burs bağlayacağız. Hasta annelere şartlı sağlık yardımını arrttıracağız.

Muhtaç durumdaki ailelere hilal kart uygulamasıyla yardımlarda bulunacağız. Gazilerimize 3600 günde emekli olma hakkı getireceğizç Bütün şehit ailelerinde bulunan işsizlere iş imkanı yaratacağız. Ek ders ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz. Atanamayan öğretmen çilesine son vereceğiz. Yuva kuracak gençlerimize iki yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlayacağız.Yeni bir